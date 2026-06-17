El Día Europeo de la Música se vivirá en Carabanchel con un concierto a la luz de las velas: consulta la programación completa

Carabanchel celebrará por todo lo alto el Día Europeo de la Música, el cual se celebra cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano. Para ello, la Junta Municipal del distrito ha organizado un calendario de conciertos especiales con motivo del Día Europeo de la Música que se celebra cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano. El Puente de Toledo será el escenario escogido para el único concierto al aire libre que ofrecerá la programación, con una puesta en escena a la luz de las velas para celebrar esta fecha.

Los conciertos comienzan hoy miércoles 17 de junio con el espectáculo Zarzuelas Habaneras en el Centro Sociocultural García Lorca. A las 19:30 horas, el centro cultural se llenará de lirismo y tradición con este recital a cargo de la Coral Polifónica Nuestra Señora de Fátima y la dirección de Juan Carlos Martín Ostermann.

El plato fuerte de la programación será el sábado 20

El sábado 20 de junio será el día con más conciertos. A las 19:00 horas, en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter tendrá lugar la actuación de Vocal Vidas. Este cuarteto vocal cubano formado por Ana Josefina Hernández Rosillo, directora y soprano, Annia del Toro Leyva, contralto, Liette Carmenates Mariol, mezzo-soprano, y Darina Ortiz Miranda, contralto, interpreta distintos géneros de la música popular cubana y universal.

Con motivo del Día Europeo de la Música, la JMC ha organizado varios conciertos a lo largo de la semana / Ayuntamiento de Madrid

Por otra parte, el Centro Sociocultural Oporto acogerá la actuación de la banda Vela - Siles Dúo, quienes ofrecerán un elegante concierto de música jazz, swing y blues, así como grandes clásicos del repertorio americano y europeo del siglo XX.

Además, el Centro Sociocultural García Lorca acogerá la actuación de Algo diferente, a las 19:00 horas y de la mano del guitarrista Gabriel Tortarolo. El concierto ofrecerá un amplio repertorio de canciones que “deleitaron a nuestros abuelos, padres y nosotros mismos, canciones que nunca pasan de moda”, afirman desde la Junta Municipal de Carabanchel.

El plato fuerte de la programación será a las 22:00 horas en el Puente de Toledo, cuando se celebrará el concierto de bandas sonoras a la luz de las velas, una oportunidad única para poder disfrutar de una original escenificación, un recital nocturno que se presenta como un viaje emocional por la historia del séptimo arte donde predominará una atmósfera íntima y exclusiva.

Domingo 21 de junio: música clásica del barroco

El domingo 21 de junio, a las 21:00 horas, se celebrará un nuevo espectáculo del II Ciclo de Música Clásica de Carabanchel. En esta ocasión, el evento se acogerá en el auditorio Violeta Parra, ubicado en el parque de Salvador Allende, concretamente, en el escenario del concierto de cuerda, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. El concierto barroco contará con reconocidos violinistas como Román Holmatov y Natalia Mokareva, la viola, Marta Mulero, y la chelo, Tatiana Komar.

El auditorio Violeta Parra acogerá el nuevo espectáculo del II Ciclo de Música Clásica de Carabanchel / Ayuntamiento de Madrid

El acceso a todos los espectáculos será libre hasta completar aforo. Y desde la organización, avisan que la programación podría estar sujeta a posibles cambios en el caso de que las circunstancias lo requieran, aunque en principio se mantienen los horarios establecidos.