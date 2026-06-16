Carabanchel homenajea a sus mayores con una semana de festejos y actividades

Desde ayer 15 y, hasta el 19 de junio, Carabanchel celebra su 40ª Semana de los Mayores. Las personas usuarias de los cinco centros municipales del distrito podrán disfrutar de una programación de actividades que combinan convivencia, cultura, deporte y ocio. Una celebración que culminará con una verbena popular el 19 de junio en el Centro Municipal Francisco de Goya.

El concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ha inaugurado esta iniciativa en el Centro de Mayores San Vicente de Paul y ha señalado que estos días son, sobre todo, “un momento de encuentro intergeneracional, participativo y de reconocimiento social de nuestros mayores”.

Especial reconocimiento al voluntariado

Durante el acto, Izquierdo ha brindado un reconocimiento especial a los voluntarios de los centros de mayores, a los que ha entregado un obsequio en agradecimiento por su trabajo desinteresado y generoso, al acompañar a las personas mayores y organizar actividades “que hacen de estos centros auténticos hogares en los que convivir”.

El concejal Carlos Izquierdo ha inaugurado la 40º Semana del Mayor de Carabanchel / Ayuntamiento de Madrid

Entre las actividades que se han incluido en esta programación, destacan los encuentros intercentros en el Manjar de Talamanca, en el que participarán más de 500 usuarios de los centros municipales de mayores, una clase magistral de zumba y de baile, juegos intergeneracionales con jóvenes del distrito y una visita cultural a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, en Segovia.

Una franja de población más numerosa

El fenómeno de la pirámide poblacional invertida es un hecho con el que desde hace tiempo convive la sociedad española. Concretamente, en Madrid, las personas adultas mayores representan un 25,20% del total de la población, según los datos facilitados por el consistorio madrileño.

En Carabanchel, el distrito más poblado de la capital, la población adulta mayores de 65 años, se censa en 50.891 personas, representando el 18,30% del total en esta zona. Estos datos evidencian una realidad que exige una atención responsable y efectiva y que, el distrito madrileño, se encuentra actualmente prestando servicio en los cinco centros de mayores habilitados.

En total, el distrito cuenta con cinco centros municipales de mayores: