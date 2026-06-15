Carabanchel recupera uno de sus símbolos: el Arco de la Colonia de la Prensa pasará a titularidad municipal

El debate por la titularidad de la puerta de la Colonia de la Prensa está a punto de llegar a su fin. El concejal del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid asumirá la titularidad del emblemático arco de acceso a esta singular urbanización del barrio de Puerta Bonita, un paso que permitirá abordar su esperada rehabilitación y garantizar la conservación de uno de los elementos patrimoniales más representativos del distrito.

La noticia supone un importante avance para los vecinos de la colonia, que desde hace años reclaman actuaciones para proteger y poner en valor este conjunto. Las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento, los residentes y los propietarios afectados han permitido desbloquear una situación que se arrastraba desde hace tiempo y que dificultaba cualquier intervención sobre la estructura.

Un siglo de historia que contó con la presencia del rey Alfonso XIII en su inauguración

La historia de la Colonia de la Prensase remonta a comienzos del siglo XX, cuando un grupo de periodistas madrileños impulsó la creación de una urbanización residencial alejada del bullicio del centro de la capital. El proyecto fue promovido por la agrupación periodística conocida como “Los Cincuenta” y diseñado por el arquitecto Felipe Mario López Blanco en 1905. Alfonso XIII colocó la primera piedra en 1913 y las obras finalizaron en 1916.

Por entonces, Carabanchel todavía conservaba su carácter de municipio independiente, rodeado de fincas, huertas y casas de recreo que servían como segunda residencia para muchas familias acomodadas de Madrid. En ese contexto, nació la Colonia de la Prensa, concebida como una urbanización de chalets unifamiliares que destacaba por su carácter innovador.

Firma de Alfonso XIII en la inauguración de la Colonia de la Prensa de Carabanchel / María Saiz

El conjunto llegó a contar con 42 viviendas y se convirtió en una de las urbanizaciones más singulares de la época. Muchas de aquellas construcciones todavía se conservan, aunque algunas han sufrido transformaciones a lo largo de los años. Su elemento más reconocible sigue siendo la monumental puerta de acceso, un arco de inspiración modernista y regionalista que se ha convertido en uno de los símbolos patrimoniales de Carabanchel.

El primer paso para mejorar la colonia

La futura municipalización del arco abre ahora una nueva etapa. Los vecinos confían en que la medida permita acometer actuaciones para frenar el deterioro del monumento y mejorar la imagen de entrada a una colonia considerada una joya arquitectónica poco conocida fuera del distrito. Asimismo, Carlos Izquierdo asegura que se rehabilitarán las calles, plazas y jardines de la colonia modernista.

Entre las personas que han impulsado esta reivindicación se encuentra la vecina Virginia Cosme, junto con la asociación vecinal y otros residentes que han mantenido reuniones con la Junta Municipal de Carabanchel para buscar una solución. Su objetivo no era únicamente reparar una estructura deteriorada, sino reivindicar el valor histórico de un enclave que forma parte de la memoria colectiva del barrio.

El arco de la Colonia de la Prensa pasará a ser titularidad municipal / Ayuntamiento de Madrid

Más de un siglo después de que Alfonso XIII participara en su inauguración, la puerta de la Colonia de la Prensa se prepara para un nuevo capítulo en su historia. Un paso que los vecinos interpretan como una oportunidad para preservar uno de los testimonios más singulares del pasado de Carabanchel y asegurar su conservación para las próximas generaciones.