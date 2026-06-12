En diciembre
La mítica sala de rock Gruta 77 bajará el telón tras 26 años de conciertos en Carabanchel
La emblemática sala madrileña, declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid, cerrará sus puertas en diciembre tras más de dos décadas de actividad.
Hay lugares que con el paso de los tiempos se vuelven emblemáticos. Y para los amantes del rock, seguro que uno de ellos es Gruta 77. La histórica sala de conciertos de Carabanchel ha anunciado que echará el cierre en diciembre de este año, cerrando así una etapa que comenzó en septiembre de 2000 y que ha convertido al local de la calle Cuclillo en uno de los grandes referentes de la música en directo de Madrid.
La noticia ha sido comunicada a través de las redes sociales de la propia sala mediante un mensaje dirigido a su público. En él, los responsables explican que, aunque la promotora Gruta 77 continuará organizando conciertos en otros espacios de Madrid, la actividad de la sala llegará a su fin tras más de 5.100 eventos programados.
Detrás de esta decisión se encuentra Juan Luis Nieto, conocido como 'El Indio', responsable del proyecto durante más de dos décadas. En el comunicado reconoce el desgaste acumulado tras años al frente del local: "Estoy agotado. El esfuerzo mental y físico que requiere un proyecto como Gruta77 es muy elevado", señala, antes de explicar que necesita “descansar y ganar calidad de vida” después de más de 25 años dedicado a la gestión de la sala y más de tres décadas vinculado a la noche madrileña.
Una sala declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid
La despedida supone el cierre de uno de los espacios más reconocibles de la escena alternativa madrileña. Con capacidad para 3000 personas, esta sala declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid, se convirtió en un refugio para estilos musicales que pocas veces encontraban hueco en los grandes circuitos comerciales: punk, rockabilly, garage, ska, hardcore o surf rock, entre muchos otros.
Por su escenario han pasado más de 2.000 bandas nacionales e internacionales y cerca de un millón de espectadores han asistido a sus conciertos desde su apertura. Nombres históricos como Siniestro Total, Burning, The Damned, The Yardbirds, Bad Manners o Mamá Ladilla forman parte de una programación que ayudó a consolidar la reputación del local dentro y fuera de España.
Pero Gruta 77 no ha sido únicamente una sala de conciertos. Completan el proyecto 25 salas de ensayo profesionales y, tal y como ellos se describen, "una manera de trabajar basada en los principios ideológicos del Rock and Roll para todos los públicos".
Aun así, la despedida no será inmediata. La sala continuará abierta durante los próximos meses y sus responsables han asegurado que habrá un adiós por todo lo alto: "nos vamos a regalar una buena despedida en estos meses que quedan", continua en el comunicado oficial. Un refugio para muchas que, durante un cuarto de siglo, encontraron una comunidad unida por una misma pasión: el rock and roll.
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