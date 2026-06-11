Atención, madrileños: usar la lavadora de noche puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros

En los hogares madrileños y de Carabanchel uno de los electrodomésticos más utilizados es la lavadora. Con la subida de las temperaturas, que te ofrece mayor libertad para secar las prendas y utilizando el aire acondicionado por la mañana, muchas familias optarán por preparar la colada por la noche y ahorrar en la factura de la luz. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque esa oportunidad puede terminar en una multa de 3.000 euros, si el ruido que provoca es excesivo.

Las posibles sanciones por poner la lavadora por la noche en Carabanchel y el resto de Madrid

En España, el ayuntamiento de cada ciudad regula sus normativas en relación con los decibelios y las horas de descanso. En el caso de Madrid, los límites de ruido permitido son diferentes en función del horario en el que se produzcan. Normalmente, hay unos niveles permitidos durante el día, entre las 08:00 y las 22:00, y otros para la noche, a partir de las 23:00 horas.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, como deben tener en cuenta los vecinos de Carabanchel, el máximo de 35 decibelios es lo que está establecido en el interior de las viviendas durante el día y de menos de 30 en el horario nocturno.

Teniendo en cuenta los límites de decibelios que hay establecidos, hay que recordar que una lavadora puede llegar a los 50 dB durante el lavado e incluso a los 70 durante el proceso de centrifugado. Es decir, que se puede alcanzar el doble de los límites permitidos.

Una factura de la luz, frente a una lavadora en funcionamiento / LUIS TEJIDO / EFE

Para el Ayuntamiento de Madrid hay tres tipos de sanciones cuando se superan los límites. Por un lado, están las infracciones leves que pueden llegar a alcanzar los 750 euros y llegan cuando se supera el máximo permitido en 4 decibelios. En esta categoría, pueden entrar mudanzas, gritos, música alta o ladridos de perro.

Las infracciones graves llegan cuando se superan hasta en 7 decibelios, que acarrean multas de hasta 1.500 euros. Sin embargo, las infracciones muy graves pueden llegar a tener sanciones de hasta 3.000 euros por superar los niveles de ruido en más de 7 decibelios.

Poner la lavadora por la noche, si tu vivienda no cuenta con un buen aislamiento, puede superar los 30 permitidos por la noche en más del doble. Por tanto, la sanción puede llegar a los 3.000 euros.

Lo cierto es que mirando el régimen sancionador de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid no especifica nada sobre los electrodomésticos en el interior de los hogares. Aunque una lavadora pueda ser ruidosa, especialmente por la noche cuando todo está en silencio, no tiene por qué llegar a otros vecinos o que noten diferencia de ponerla por el día.

En la web de Línea Madrid, los vecinos de Carabanchel y cualquier distrito de la capital, pueden tramitar sus denuncias en caso de que consideren que se están superando los decibelios. Una vez que se haya interpuesto la denuncia, los operarios del Ayuntamiento se acercaran para comprobar si es así y si se está cometiendo alguna infracción.