La desaparición de un menor destapa una trama de empadronamientos irregulares en Carabanchel

La desaparición de un menor en junio de 2025 terminó destapando una trama de empadronamientos irregulares en Carabanchel. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una persona y otras 14 están siendo investigadas por su implicación en este suceso. A través de falsos contratos de alquiler y otros documentos fraudulentos, conseguían acceder al padrón.

Así se descubrió la trama de empadronamientos irregulares en el distrito de Carabanchel

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo un operativo contra el fraude documental en el distrito de Carabanchel. La operación ha terminado con una persona detenida y otras 14 investigadas por su presunta implicación en una trama de empadronamientos fraudulentos. Aunque el procedimiento término este mes de abril, la investigación policial comenzó en junio de 2025.

Todo comenzó a raíz de la desaparición de un menor, precisamente en junio del año pasado. Los agentes se acercaron al domicilio donde figuraba empadronado el joven del que había comunicado su desaparición.

Cuando llegaron a la vivienda, los residentes de esta aseguraban no conocer al niño, tampoco había vivido en el domicilio. Así lo explican las fuentes policiales.

La trama de empadronamientos irregulares en Carabanchel era a través de contratos de alquiler falsos / Ayuntamiento de Madrid

Los agentes consiguieron localizar a la madre y procedieron a entregar al menor. Lo hicieron en otra dirección diferente a la que aparecía en la documentación oficial, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a iniciar una investigación técnica que explicase este malentendido.

Con la investigación se terminó detectando un número desproporcionado de personas empadronadas en una misma vivienda de Carabanchel. Así se destapó un sistema de empadronamientos irregulares mediante documentación falsificada de personas inmigrantes.

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid descubrieron que creaban contratos de alquiler ficticios. Gracias a estos documentos fraudulentos, conseguían gestionar las altas en el padrón ante la Junta Municipal de Distrito correspondiente. También hallaron diversas hojas padronales que contenían tanto datos como firmas, pero de momento no han podido comprobar su veracidad.

Todos estos movimientos se hacían sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario legítimo del inmueble utilizado para realizar los falsos contratos de alquiler.

Uno de los pasos para empadronarse en la ciudad de Madrid, ya sea de forma presencial o telemáticamente, es el de acreditar el domicilio. Hay que presentar la escritura, contrato de compra-venta o de alquiler y las últimas factura de gas, luz o teléfono fijo. En cualquier caso, no se debe olvidar que el Ayuntamiento de Madrid tiene autoridad para solicitar más documentación si lo viese necesario.

Lo cierto es que en los datos del padrón municipal de principios de 2026, un año más, Carabanchel se mantiene como el distrito de Madrid con más habitantes. En concreto, el número de empadronados es de 278.090 personas.

En los últimos años, para el Ayuntamiento ha sido una prioridad vigilar las posibles irregularidades en este procedimiento, notando una gran mejoría durante 2025.