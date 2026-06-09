Detenido el hermanastro del alunicero Niño Juan tras una espectacular persecución policial de Getafe a Carabanchel

El hermanastro del conocido alunicero Niño Juan ha sido detenido tras una persecución policial iniciada el lunes por la noche en Getafe y que se prolongó hasta la entrada del distrito madrileño de Carabanchel. En el vehículo viajaban también su hijo, de 15 años, y una mujer de 24, sobre la que igualmente pesaba una orden de búsqueda y captura.

La intervención comenzó sobre las 20:45 horas en las inmediaciones del centro comercial Nassica, cuando un agente de la Guardia Civil fuera de servicio reconoció al principal sospechoso, un hombre de 42 años y nacionalidad española identificado como Jonathan, al que conocía por investigaciones previas y que tenía pendiente una orden para su ingreso en prisión.

El guardia civil inició entonces un seguimiento discreto y alertó a la Central Operativa. A partir de ese momento se desplegó un dispositivo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Getafe, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso huyó en un SEAT Exeo y comenzó una persecución que discurrió por distintas vías del sur de Madrid, entre ellas la A-42, la M-40 y la M-50. Durante la fuga, el conductor embistió varios vehículos policiales y otros coches que circulaban por la calzada.

El Niño Juan, hermano del detenido en Carabanchel, en una imagen de archivo. / Policía Nacional

El recorrido continuó por zonas como el paseo de Santa María de la Cabeza, el paseo de las Acacias y el entorno de Plaza Elíptica, donde agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid trataron de cerrar el paso al turismo. Según fuentes policiales, el conductor volvió a embestir los vehículos del dispositivo e incluso intentó atropellar a agentes que se encontraban a pie. Finalmente, el coche fue interceptado a la entrada de Carabanchel. Los tres ocupantes fueron arrestados tras una intervención en la que los policías tuvieron que romper una de las ventanillas ante la actitud violenta y desafiante de los sospechosos.

El balance de la actuación fue de ocho agentes heridos leves: cuatro policías locales de Getafe, dos policías nacionales y dos policías municipales de Madrid. Algunos de ellos sufrieron cortes en las manos durante la detención. En el interior del vehículo los agentes intervinieron 15 cajas de perfumes, picos, mazas, martillos rompecristales, guantes de cristalero y otros objetos de dudosa procedencia. Además, comprobaron que la matrícula del turismo no se correspondía con el número de bastidor, por lo que se investiga si el coche podría ser robado.

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Los dos detenidos adultos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial entre este martes y el miércoles. El menor, hijo del principal arrestado, ha quedado a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional y comparecerá ante la Fiscalía de Menores.