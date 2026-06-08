Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa a MadridCortes de tráfico MadridAgenda León XIVImágenes papaFlorentino PérezGemelas oftalmólogasEstafa MajadahondaMaría Jesús y su AcordeónFeria de San Isidro
instagramlinkedin

Hasta el 12 de junio

Los centros culturales de Carabanchel lanzan más de 200 talleres para el curso 2026-2027: así puedes solicitar plaza

La adjudicación inicial de plazas se realizará mediante sorteo el próximo 17 de junio entre los vecinos que presenten su solicitud antes del 12 de junio

Los centros culturales de Carabanchel lanzan más de 200 actividades para el curso 2026-2027: Así puedes solicitar plaza

Los centros culturales de Carabanchel lanzan más de 200 actividades para el curso 2026-2027: Así puedes solicitar plaza / Ayuntamiento de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Saiz

María Saiz

Los vecinos de Carabanchel ya pueden solicitar plaza en los cursos y talleres que impartirán los centros culturales del distrito durante el curso 2026-2027. La nueva programación incluye decenas de actividades dirigidas a públicos de todas las edades, desde idiomas e informática hasta baile, teatro, pintura o actividades físicas.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 12 de junio y las clases se desarrollarán entre octubre de 2026 y junio de 2027.

200 actividades a repartir entre 5 centros culturales de Carabanchel

La oferta forma parte del programa municipal de cursos y talleres organizado por el Ayuntamiento de Madrid en los centros culturales de los distintos distritos. En el caso de Carabanchel, las actividades se repartirán entre los centros culturales de Blasco Ibáñez, García Lorca, Oporto, Fernando Lázaro y San Francisco-La Prensa.

Entre las propuestas disponibles, destacan los cursos de baile en diferentes modalidades, clases de inglés, informática, fotografía, guitarra, pintura, dibujo, historia del arte, técnicas de memoria y corte físico y confección.

También habrá actividades centradas en la actividad física, como pilates, gimnasia, estiramientos y tonificación, además de disciplinas cada vez más demandadas por los usuarios de los centros culturales. Y para aquellos que opten por actividades más culturales, habrá talleres de teatro, canto y otras actividades artísticas.

El objetivo es ofrecer alternativas de aprendizaje y ocio durante todo el curso académico, fomentando además la participación vecinal y la vida cultural en los barrios.

Cómo solicitar la plaza

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 12 de junio en este enlace, pudiendo elegir como máximo dos cursos/talleres. Como en años anteriores, la adjudicación inicial de plazas se realizará mediante sorteo, el próximo 17 de junio, entre las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido. A continuación, el 24 de junio se publicarán los resultados que se comunicarán por correo electrónico.

Una vez completado este proceso, los participantes deberán formalizar la matrícula y efectuar el pago correspondiente entre el 1 y el 11 de septiembre. Y a partir del 16 de septiembre se abren las plazas vacantes a no empadronados y solicitudes pendientes.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que no existe reserva automática para quienes hayan participado en cursos durante el año anterior, por lo que todos los interesados deberán volver a presentar su solicitud para optar a una plaza en el curso 2026-2027.

Noticias relacionadas y más

Cada centro ofrece una serie de actividades. Para acceder al horario y la información específica de cada taller, visita este enlace, donde puedes acceder a la oferta de los centros culturales de Carabanchel que detallamos a continuación.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
  2. Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
  3. Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
  4. Así ha sido el examen de Dibujo Técnico II de PAU 2026 en Madrid: ¿serías capaz de resolverlo?
  5. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  6. Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...
  7. De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
  8. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia

Los centros culturales de Carabanchel lanzan más de 200 talleres para el curso 2026-2027: así puedes solicitar plaza

Los centros culturales de Carabanchel lanzan más de 200 talleres para el curso 2026-2027: así puedes solicitar plaza

Hubo un tiempo en que el hogar español se imaginaba lleno: padres, hijos, quizá abuelos... ¡pero esto ha cambiado!

Hubo un tiempo en que el hogar español se imaginaba lleno: padres, hijos, quizá abuelos... ¡pero esto ha cambiado!

El restaurante de Carabanchel donde cada plato sabe a casa de la abuela Gloria: "Son recetas desde los recuerdos, no de tópicos"

El restaurante de Carabanchel donde cada plato sabe a casa de la abuela Gloria: "Son recetas desde los recuerdos, no de tópicos"

Las dos familias de Carabanchel que acogerán a 'los amigos' del Papa: "Nuestros hijos pequeños dormirán en el salón, pero ellos encantados"

Las dos familias de Carabanchel que acogerán a 'los amigos' del Papa: "Nuestros hijos pequeños dormirán en el salón, pero ellos encantados"

¿Sabes cuáles son los destinos nacionales e internacionales favoritos de los vecinos de Carabanchel? Una agencia los revela

¿Sabes cuáles son los destinos nacionales e internacionales favoritos de los vecinos de Carabanchel? Una agencia los revela

Los vecinos de Carabanchel votan a favor de los nuevos parquímetros: en qué calles estarán y cuándo llegarán

Los vecinos de Carabanchel votan a favor de los nuevos parquímetros: en qué calles estarán y cuándo llegarán

Carabanchel no olvida su Palacio de la Novela, puro Bauhaus a la madrileña pero dejado a su suerte desde hace 15 años

Carabanchel no olvida su Palacio de la Novela, puro Bauhaus a la madrileña pero dejado a su suerte desde hace 15 años

Condenados a 27 y 17 años y medio de cárcel por matar a un hombre en un tiroteo entre clanes en Carabanchel

Condenados a 27 y 17 años y medio de cárcel por matar a un hombre en un tiroteo entre clanes en Carabanchel