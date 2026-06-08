Los centros culturales de Carabanchel lanzan más de 200 talleres para el curso 2026-2027: así puedes solicitar plaza

Los vecinos de Carabanchel ya pueden solicitar plaza en los cursos y talleres que impartirán los centros culturales del distrito durante el curso 2026-2027. La nueva programación incluye decenas de actividades dirigidas a públicos de todas las edades, desde idiomas e informática hasta baile, teatro, pintura o actividades físicas.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 12 de junio y las clases se desarrollarán entre octubre de 2026 y junio de 2027.

200 actividades a repartir entre 5 centros culturales de Carabanchel

La oferta forma parte del programa municipal de cursos y talleres organizado por el Ayuntamiento de Madrid en los centros culturales de los distintos distritos. En el caso de Carabanchel, las actividades se repartirán entre los centros culturales de Blasco Ibáñez, García Lorca, Oporto, Fernando Lázaro y San Francisco-La Prensa.

Entre las propuestas disponibles, destacan los cursos de baile en diferentes modalidades, clases de inglés, informática, fotografía, guitarra, pintura, dibujo, historia del arte, técnicas de memoria y corte físico y confección.

También habrá actividades centradas en la actividad física, como pilates, gimnasia, estiramientos y tonificación, además de disciplinas cada vez más demandadas por los usuarios de los centros culturales. Y para aquellos que opten por actividades más culturales, habrá talleres de teatro, canto y otras actividades artísticas.

El objetivo es ofrecer alternativas de aprendizaje y ocio durante todo el curso académico, fomentando además la participación vecinal y la vida cultural en los barrios.

Cómo solicitar la plaza

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 12 de junio en este enlace, pudiendo elegir como máximo dos cursos/talleres. Como en años anteriores, la adjudicación inicial de plazas se realizará mediante sorteo, el próximo 17 de junio, entre las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido. A continuación, el 24 de junio se publicarán los resultados que se comunicarán por correo electrónico.

Una vez completado este proceso, los participantes deberán formalizar la matrícula y efectuar el pago correspondiente entre el 1 y el 11 de septiembre. Y a partir del 16 de septiembre se abren las plazas vacantes a no empadronados y solicitudes pendientes.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que no existe reserva automática para quienes hayan participado en cursos durante el año anterior, por lo que todos los interesados deberán volver a presentar su solicitud para optar a una plaza en el curso 2026-2027.

Cada centro ofrece una serie de actividades. Para acceder al horario y la información específica de cada taller, visita este enlace, donde puedes acceder a la oferta de los centros culturales de Carabanchel que detallamos a continuación.