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Por qué el agua de Madrid "sabe a cloro": quejas de vecinos de Carabanchel, Arganzuela o Latina

Cientos de madrileños alertan en redes sociales sobre el sabor y olor a cloro del agua del grifo, generando sorpresa y debate

23/03/2024 Una persona llena un vaso de agua de un grifo, a 23 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II presentaron ayer viernes, un nuevo portal web que anima al consumo de agua del grifo y que ofrece, entre otras cosas, acceso rápido a la fuente más cercana de entre la red de más de 1.300 puntos públicos de la región. Esta iniciativa, bajo el lema, ‘#deMadridydelgrifo’, ha coincidido con la celebración del Día Mundial del Agua. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

23/03/2024 Una persona llena un vaso de agua de un grifo, a 23 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II presentaron ayer viernes, un nuevo portal web que anima al consumo de agua del grifo y que ofrece, entre otras cosas, acceso rápido a la fuente más cercana de entre la red de más de 1.300 puntos públicos de la región. Esta iniciativa, bajo el lema, ‘#deMadridydelgrifo’, ha coincidido con la celebración del Día Mundial del Agua. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press / Ricardo Rubio - Europa Press

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

“El agua de mi casa sabe como si tuviera mogollón de cloro”. “No entiendo por qué el agua de donde estoy sabe a Madrid (a cloro)”. Son algunos de los mensajes que en las últimas horas han circulado en redes sociales, reflejando la sorpresa de numerosos usuarios ante el cambio en el sabor y el olor del agua del grifo en distintos puntos de la capital.

El debate también ha llegado a perfiles como el del usuario David Pizarro (@pizarroescenico), que preguntaba públicamente: “¿Alguien sabe por qué el agua del centro de Madrid (al menos) sabe a cloro desde hace dos días?”.

El agua es apta para el consumo

A pesar de la preocupación de algunos ciudadanos, las autoridades insisten en que no existe motivo de alarma. Según explican desde la Comunidad de Madrid, el cambio detectado en el agua se debe a una actuación técnica: “Debido a una maniobra realizada en la mañana del domingo en los filtros de carbón activo de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Santillana, los usuarios de algunos municipios pueden haber percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos”.

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Desde el Canal de Isabel II recuerdan que estas variaciones pueden producirse de forma puntual tras ajustes en la red de tratamiento, sin que ello suponga un riesgo para la salud de los consumidores.

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