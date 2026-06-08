Por qué el agua de Madrid "sabe a cloro": quejas de vecinos de Carabanchel, Arganzuela o Latina

“El agua de mi casa sabe como si tuviera mogollón de cloro”. “No entiendo por qué el agua de donde estoy sabe a Madrid (a cloro)”. Son algunos de los mensajes que en las últimas horas han circulado en redes sociales, reflejando la sorpresa de numerosos usuarios ante el cambio en el sabor y el olor del agua del grifo en distintos puntos de la capital.

El debate también ha llegado a perfiles como el del usuario David Pizarro (@pizarroescenico), que preguntaba públicamente: “¿Alguien sabe por qué el agua del centro de Madrid (al menos) sabe a cloro desde hace dos días?”.

El agua es apta para el consumo

A pesar de la preocupación de algunos ciudadanos, las autoridades insisten en que no existe motivo de alarma. Según explican desde la Comunidad de Madrid, el cambio detectado en el agua se debe a una actuación técnica: “Debido a una maniobra realizada en la mañana del domingo en los filtros de carbón activo de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Santillana, los usuarios de algunos municipios pueden haber percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos”.

Desde el Canal de Isabel II recuerdan que estas variaciones pueden producirse de forma puntual tras ajustes en la red de tratamiento, sin que ello suponga un riesgo para la salud de los consumidores.