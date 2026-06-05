Las dos familias de Carabanchel que acogerán a 'los amigos' del Papa: "Nuestros hijos pequeños dormirán en el salón, pero ellos encantados"

Este fin de semana sonará el timbre en cientos de casas de Carabanchel y al otro lado de la puerta aparecerán personas completamente desconocidas. Llegarán con mochilas, sacos de dormir y la ilusión de acudir a los actos que presidirá el Papa León XIV en Madrid. Lo que encontrarán al cruzar la puerta será algo más que una cama o un techo donde pasar la noche: una familia dispuesta a hacerles sentir como en casa.

Una de ellas será la parroquia de San Miguel Arcángel de Comillas. Una movilización silenciosa en la que participarán unos 80 voluntarios encargados de coordinar alojamientos, preparar espacios comunes, organizar comidas y atender cualquier necesidad de los visitantes.

Madrid tendrá alrededor de 20.000 voluntarios

La visita del Pontífice está movilizando una inmensa red de familias dispuestas a convertir sus casas en alojamiento temporal para las 55.700 peregrinos que se alojarán entre casas, colegios y parroquias.

La familia Aguilar o los Orejas Martín -que cuentan su historia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA- son dos ejemplos de la solidaridad, "yo fui peregrina y ahora me toca a mí", confiesa la mayor de los Aguilar, "es un regalo" para Cristina Martín.

Cuenta atrás para la visita del Pontífice a España / Archivo

La Familia Aguilar, con tres hijos, animada por su hija mayor, Nicole

La familia Aguilar ‘se estrenará’ como voluntaria de acogida. Nicole de 24 años y la hija mayor de Daniel y Cecilia convenció a sus padres y hermanos para sumarse a la iniciativa. En su piso de tres habitaciones y dos baños, ubicado en la zona de Marqués de Vadillo, dormirán tres peregrinos procedentes de Cieza (Murcia).

La decisión tiene mucho que ver con la propia experiencia de Nicole. Participó como peregrina tanto en el Año Jubilar como en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, y conoce de primera mano lo que supone llegar a una ciudad desconocida y encontrar una familia dispuesta a ayudarte.

Durante tres días compartirán mesa, conversaciones y rutinas con personas a las que no conocen. "Yo fui peregrina y ahora me toca a mí", resume. Una filosofía que comparten muchas de las familias implicadas en el proyecto.

La famila Aguilar acogerá a tres peregrinos murcianos / CEDIDA

"Mi casa es un piso bastante normal. Las personas se quedarán en el salón, 1 puede dormir en el sofá y los otros 2 en el suelo», explica Nicole. «Cuando rellenamos el formulario pusimos que ofrecíamos suelo para dormir, y también una habitación por si venían más".

La visita llega además en un momento muy especial para los más pequeños de la casa, Ian y Chloe. "Mis hermanos están muy ilusionados, hace unas pocas semanas han hecho la Confirmación y la Primera Comunión", cuenta Nicole. Para ellos será la primera vez como voluntarios, una oportunidad de convivir con jóvenes llegados de otros puntos de España y vivir de cerca un acontecimiento histórico para la Iglesia.

Los Orejas Martín serán tres más en casa, y los niños irán a dormir al salón como muestra de su solidaridad

Para Cristina Martín y Javier Orejas -y sus cuatro hijos- recibir a tres murcianos durante la visita del Papa León XIV es "un regalo, una experiencia de vida". Ella tiene 43 años, el 47, son ingenieros, pertenecen a la Parroquia de San Miguel Arcángel, viven cerca de Marqués de Vadillo y van a acoger a tres peregrinos procedentes de Cieza (Murcia).

Sentimos que tenemos mucho y qué menos que compartirlo, es como si acogiéramos a Jesucristo Cristina Martín — Madre que, junto a su familia, acogerá a tres peregrinos murcianos

Para esta pareja el principal sentimiento que les recorre en esta experiencia es el de "compartir con los demás. A todos nos une que somos cristianos, y sabemos que son buenas personas. El que viene te aporta su forma de vivir, su alegría... La convivencia es lo más bonito: desayunar juntos, orar...", explica Cristina Martín a este periódico.

Y algo clave para ellos es su propia experiencia personal, ya que ellos también han sido acogidos en otras ocasiones: "Nos han acogido en alguna JMJ", explican. Además, su hija mayor de 13 años fue acogida en 2025 en el Jubileo de Roma, y luego ellos recibieron a una chica italiana.

En la JMJ de 2011 de Madrid Cristina y Javier se acababan de casar, y acogieron cinco noches a varias chicas de Venezuela. Y lo más bonito de esto es que nos cuentan que "todavía mantenemos el contacto con ellas, es precioso". En otro encuentro acogieron a portugueses y polacos.

Los Orejas Martín, una familia "con el corazón siempre abierto a los cristianos" / CEDIDA

Además, es una forma para ellos de inculcar valores a sus hijos, que lo pasan en grande con la compañía de otros peregrinos: uno de ellos les decía recientemente "por fin vienen españoles, aunque no sabemos hablar murciano", nos cuenta la madre entre risas. Aprenden que su casa "tiene la puerta abierta".

Es tal el compromiso de los Orejas Martín que los peregrinos dormirán en la habitación de los niños y estos en el salón, ¡pero ellos encantados!

La parroquia de San Miguel Arcángel es la maquinaria invisible de Comillas

La visita del Papa León XIV también ha puesto en marcha una compleja red de acogida de peregrinos coordinadas por la Archidiócesis de Madrid. Una de las parroquias de Carabanchel que abrirá sus puertas será la parroquia de San Miguel Arcángel, en Marqués de Vadillo (las dos familias anteriores son un ejemplo de esta parroquia). En total, darán la bienvenida a 306 peregrinos procedentes de Castellón (236) y de Cieza (70) que se repartirán entre familias, el Colegio Perú y la propia parroquia.

Nacho Estanes, coordinador de las acogidas de la parroquia, destaca que una de las cosas que más le ha sorprendido durante la preparación ha sido la respuesta de la comunidad. "Somos 80 voluntarios de todas las edades, los hay desde los 16 años hasta personas con más de 70. Es una alegría enorme ver cómo toda la parroquia se ha implicado".

El grupo más grande que coordinarán desde la parroquia serán 137 castellonenses que dormirán en las instalaciones del Colegio Perú. Los voluntarios han preparado aulas, zonas de descanso y servicios para convertir el centro en un alojamiento durante el fin de semana. "Estarán de viernes a domingo" y "ya estamos esperando para recibirles con los brazos abiertos", explica Nacho.

32 casas de feligreses de la parroquia abrirán sus puertas a un total de 70 murcianos procedentes de Cieza. Todos ellos vendrán a lo largo de la mañana del sábado, donde les estarán esperando las familias en la parroquia y se quedarán a dormir el sábado. Después de la misa del domingo muchos de ellos volverán de nuevo a Murcia. "Serán pocas horas pero muy intensas", concluyen.