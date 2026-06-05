¿Sabes cuáles son los destinos nacionales e internacionales favoritos de los vecinos de Carabanchel? Una agencia los revela

La estación de verano comienza de forma oficial el 21 de junio. Algo más de dos semanas para ello, y su principal característica ya se deja notar: en estos días hemos alcanzado en muchos puntos de la Comunidad de Madrid -e incluso superado- los 35 grados centígrados. Y por ello muchos ya piensan en sus ansiadas vacaciones. Desde La CRónica de Carabanchel hemos contactado con la Agencia de Viajes ‘La Turística’ (en calle de la Oca, 94), que nos ha confesado los destinos más solicitados por los vecinos.

La agencia detalla que "este año sobre todo nos han pedido viajes en la primera quincena de agosto, que es la más cara. Y este verano ha caído Egipto, por su cercanía con conflictos bélicos. Por ello este año una de las prioridades de los clientes ha sido la cercanía".

¡Ojo! El 25,8% de los vecinos son extranjeros, y muchos vuelven a casa

De los 274.406 habitantes que tiene Carabanchel, 70.802 son extranjeros, lo que supone un 25,8% del total. Y ello, como indican desde la agencia turística, es un "nicho de mercado que tenemos aquí. Lo llamamos tráfico étnico. Muchos vecinos proceden de Latinoamérica y vuelven a casa en verano, por lo que aquí notamos más si cabe la huida veraniega".

Y sobre todo, Carabanchel nota las vacaciones de verano en agosto, ya que "muchas empresas obligan a cogerse las vacaciones en estas fechas".

De media, vienen con la idea de gastarse unos 1.000 euros por persona si el destino es nacional y 1.500 en internacional Agencia de viajes La Turística

Los destinos más solicitados a nivel internacional para este verano son...

Perú. Precio: 3.000 € por persona, número de días, 12. Maravillas del mundo y una de las mejores gastronomías. La ciudadela de Machu Picchu y su comida, ya internacional, lo convierte en un destino muy solicitado. Cada año más. Japón. Precio: 4.000 € por persona, número de días, 12. Tradición y modernidad. Ascender al Monte Fuji, los santuarios milenarios y la gastronomía japonesa son algunos de los puntos más valorados por los turistas que van desde España. República Dominicana. Precio: 2.000 € por persona. Número de días, 12. Playas paradisíacas... y en el mismo idioma. República Dominicana y en concreto Punta Cana son otros de los habituales, por sus playas y por los complejos en el que se ofrece ‘todo incluido’. Italia. Precio: 1.000 € por persona, número de días, 8. Roma, Florencia, Venecia. Estos tres destinos "son habituales en nuestro distrito. Suele estar en torno a los 1.000 euros porque el cliente no se quiere gastar tanto por el hotel en sí, sino por la ubicación", explican desde la agencia de viajes ‘La Turística’. Circuitos por Alemania. Precio: 2.000 € por persona, número de días, 11. Clima templado y naturaleza. Los circuitos por el país germano con visitas guiadas obtiene la quinta posición en lo más vendido. Clima templado, rica naturaleza y gran conexión aérea.

Los circuitos por Italia, de lo más solicitado este verano por los vecinos del distrito carabanchelero / FREEPIK

Y a nivel nacional, los grandes dominadores "de siempre"