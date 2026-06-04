Los vecinos de Carabanchel votan a favor de los nuevos parquímetros: en qué calles estarán y cuándo llegarán

Los vecinos de los barrios de Opañel y San Isidro, en el distrito de Carabanchel, han votado a favor del servicio SER. Tras dos semanas con la encuesta abierta, el resultado ha sido claro a favor de la llegada de los nuevos parquímetros. Ahora, la duda es de cuándo y dónde van a estar instalados.

Cuándo y dónde llegan los nuevos parquímetros del SER en Carabanchel

Desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo, los vecinos de Carabanchel pudieron votar sobre la ampliación o no de la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en dos de sus barrios: Opañel y San Isidro. Para poder participar, tenías que estar empadronado en las calles y números que recogía la convocatoria.

Ahora, se han dado a conocer los resultados finales. El 74,45% está a favor de que se extienda la zona SER en estos barrios, es decir, la propuesta tuvo el apoyo de 941 participantes, 794 de Opañel y 147 de San Isidro. En total, 1.264 madrileños se registraron y votaron en esta encuesta de Madrid Decide.

Gracias a que los vecinos de Carabanchel se han posicionado a favor de la extensión de los parquímetros, llegarán 401 plazas de estacionamiento regulado al barrio de San Isidro. El espacio en el que se distribuirán estas plazas será a lo largo desde la calle San Ambrosio hasta el paseo de la Ermita del Santo. La zona delimitada también será por el paseo Quince de Mayo, la calle General Ricardos y hasta el Puente de Toledo.

Carabanchel termina la votación para extender los parquímetros a dos nuevos barrios / Ayuntamiento de Madrid

En el caso de Opañel, las cifras son muy superiores, con hasta 2.760 plazas. Desde la calle General Ricardos irá hasta la calle Antonio de Leyva. Las plazas seguirán por la avenida de Oporto, la calle Portalegre y la calle Mercedes Arteaga.

Esta ampliación de parquímetros tiene su origen en la última Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. En ese texto se explicaba la incorporación al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de 22 barrios, con hasta 17 de ellos nuevos. No solo aparecía Carabanchel, también seis distritos más, que llevan mucho tiempo reclamando parquímetros para solucionar los problemas de aparcamiento.

La ordenanza que se dio a conocer en diciembre de 2025 explicaba que la extensión de las plazas SER en Madrid iba a ser en dos fases. Los primeros aparcamientos regulados van a ser los que lleguen a los barrios de Opañel y San Isidro. Aunque se desconoce la fecha oficial de su instalación, el plan recogía que tenían que llegar antes del 31 de diciembre de 2029. Antes de diciembre de 2035, será el turno de Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre.

Lo más seguro es que no haya que esperar tanto para dar la bienvenida a los parquímetros. Si siguen el ejemplo de las plazas de estacionamiento regulado de Comillas, el primer barrio que las instaló, la encuesta a los vecinos fue en enero y la medida comenzó en julio, seis meses después. En caso de que se mantengan estos plazos, a final de año puede llegar este alivio para el aparcamiento.

Desde que los parquímetros llegaron a Comillas, el tiempo para encontrar aparcamiento se ha reducido de 19:30 minutos a solo 7:13. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha registrado un aumento del 19% en la disponibilidad de las plazas para dejar el coche.