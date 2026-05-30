Madrid se refresca en la periferia: así es el mapa de las 2.761 piscinas comunitarias en la capital

Madrid, al igual que el resto del país, está viviendo un final de mayo con los termómetros al rojo vivo. Las temperaturas máximas no bajan de los 35 grados y las mínimas, especialmente por las noches, comienzan a complicar el descanso de los madrileños. Con este calor adelantado, no hay muchas alternativas mejores que buscar formas de refrescarse, y las piscinas se convierten en uno de los recursos más demandados por los madrileños.

Las piscinas municipales abrieron sus puertas el 15 de mayo, coincidiendo con el día de San Isidro, mientras que la mayoría de las piscinas de las comunidades de vecinos lo harán -en su mayoría- a partir del próximo 1 de junio, coincidiendo con el inicio “oficial” de la temporada de verano. Según los datos municipales, la capital cuenta con 2.761 piscinas comunitarias distribuidas entre distritos y barrios. Sin embargo, su presencia no es homogénea en toda la ciudad, sino que responde en gran medida al modelo urbanístico de cada una de las zonas. Los distritos con mayor número de piscinas se concentran principalmente en la periferia -fuera de la M-30- y en áreas residenciales de menor densidad.

Destacan Ciudad Lineal (402), Fuencarral-El Pardo (400) y Hortaleza (247), seguidos por Chamartín (272), San Blas-Canillejas (177), Carabanchel (149), Villa de Vallecas (138), Moncloa-Aravaca (128) y Barajas (124). Estos distritos comparten la presencia de urbanizaciones, bloques residenciales con zonas comunes y desarrollos más recientes donde las piscinas forman parte habitual de los equipamientos de las viviendas.

En el centro de Madrid solo hay 11 piscinas comunitarias

En la otra cara de la moneda, el distrito Centro presenta una cifra mucho más reducida, con apenas 11 piscinas comunitarias registradas. Esta diferencia se explica por su estructura urbana, con edificios más antiguos, menor disponibilidad de espacios comunes y una mayor presencia de actividad comercial y turística frente a la residencial.

Dentro de los propios distritos también hay diferencias significativas entre barrios. En Fuencarral-El Pardo destacan zonas como Valdefuentes (122), Mirasierra (116) o Valverde (86), mientras que en Ciudad Lineal sobresalen barrios como Costillares (90), San Juan Bautista (69) o Concepción (54).

Estos datos reflejan cómo las piscinas se concentran en áreas concretas dentro de cada distrito, especialmente en las zonas de expansión urbana, donde se construyen nuevas urbanizaciones y en las que las piscinas comunitarias han dejado de ser un lujo para convertirse en un elemento más.