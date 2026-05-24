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Quién vive solo en Madrid: así es el perfil, la edad y los distritos donde más hogares unipersonales se concentran

El distrito madrileño de Carabanchel lidera la concentración de hogares unipersonales, superando a Latina y Ciudad Lineal en esta tendencia.

Hogares unipersonales e incorporación de nuevos residentes: así es la nueva ecuación de la vivienda en España.

Hogares unipersonales e incorporación de nuevos residentes: así es la nueva ecuación de la vivienda en España. / ShutterStock

Regina Ruiz

La ciudad de Madrid es una de las más pobladas de España gracias a sus 1.399.273 habitantes, solo superada por Barcelona que tiene 1,7 millones. Un dato que provoca que haya muchos tipos de hogares en sus distritos, pero hay una que destaca sobre todos: los unipersonales. Carabanchel, Latina y Ciudad Lineal son los que más vecinos concentran y observando el padrón municipal se pueden sacar muchos datos de cómo conviven estas personas.

Así son los hogares más comunes de Carabanchel: los unipersonales

Carabanchel ha vuelto a ser un año más el distrito más poblado de Madrid, con la publicación del padrón municipal de 2026. En total, son 103.822 vecinos los que habitan en sus barrios, 3.000 más que Latina, que es el segundo clasificado con 100.937 habitantes.

El barrio más poblado es el de Buenavista (con 19.174 habitantes), el segundo es Vista Alegre (18.593) y el tercero San Isidro (16.400). Comillas, a pesar de su gran conexión con otros distritos o Madrid Río, es el que menos personas acoge.

El hogar más extendido en este distrito son los unipersonales, una tendencia que siguen 30.846 personas. El tamaño medio del hogar en Carabanchel 2,68 habitantes. Un dato sorprendente es que 52 personas residen en una vivienda habilitada para 15 o más residentes.

A pesar de ser un dato pequeño, está bastante por encima de la media de Madrid. El tamaño medio de hogar en la capital es de 2,50, en función de los datos de los 21 distritos.

17/07/2024 Escaparate de una inmobiliaria, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España). La compraventa de viviendas registró el pasado mes de mayo un descenso del 21,5% con respecto al mismo mes de 2023, hasta un total de 44.013 operaciones, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso interanual de la compraventa de viviendas en mayo se ha debido tanto a la caída de las operaciones sobre pisos nuevos, que disminuyeron un 14,4% interanual, hasta las 9.105, como a las realizadas sobre viviendas usadas. Éstas bajaron un 23,2% interanual en mayo, hasta las 34.908 operaciones. ECONOMIA Marta Fernández Jara - Europa Press. MERCADO INMOBILIARIO

17/07/2024 Escaparate de una inmobiliaria, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España). La compraventa de viviendas registró el pasado mes de mayo un descenso del 21,5% con respecto al mismo mes de 2023, hasta un total de 44.013 operaciones, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso interanual de la compraventa de viviendas en mayo se ha debido tanto a la caída de las operaciones sobre pisos nuevos, que disminuyeron un 14,4% interanual, hasta las 9.105, como a las realizadas sobre viviendas usadas. Éstas bajaron un 23,2% interanual en mayo, hasta las 34.908 operaciones. ECONOMIA Marta Fernández Jara - Europa Press. MERCADO INMOBILIARIO / Marta Fernández Jara / Europa Press

La mayoría de personas que residen en viviendas para un solo vecino son españoles, con un gran dato de 28.527 por solo 2.371 de extranjeros. Tanto para nacionales como para inmigrantes, es la opción de vivienda más extendida.

El distrito con el tamaño medio de hogar más pequeño es Centro, que tiene un 1,96 habitantes por vivienda. Prueba de ello es que 36.349 personas se decantan por esta opción en sus barrios. Por el contrario, Villaverde concentra la cifra más grande, con 2,88 personas.

Centro es el distrito de Madrid en el que más personas se decantan por los hogares unipersonales. El segundo es Latina y el tercero Carabanchel, el más poblado de la capital.

Si nos fijamos en los datos de edad de los vecinos, también podemos sacar muchas conclusiones del tipo de población que hay en los diferentes distritos de Madrid. En la capital, la media de los habitantes es de 43,51 años, con una proporción de juventud de 12,74 y de envejecimiento de 19,43.

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En el caso de Carabanchel, el distrito más poblado, la edad media de sus vecinos es un poco más baja, con 42,71 años. No es ni los más jovenes, como Vicalvaro, Villa de Vallecas o Tetuan que rondan los 40 años, ni de los más viejos, como Barajas, Moratalaz o Latina, que superan los 45 años.

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