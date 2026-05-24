OCIO Y DEPORTE
La Fiesta del Babybasket como iniciación al baloncesto regresa este domingo en el polideportivo Valleaguado
Más de un millar de niños de toda la Comunidad de Madrid se darán cita en Coslada para disfrutar de esta jornada lúdica y formativa
EP
La Federación de Baloncesto de Madrid celebra este domingo en el polideportivo Valleaguado de Coslada una nueva edición de la Fiesta del Babybasket, la jornada de clausura de la temporada para las categorías de iniciación al baloncesto.
Más de un millar de niños procedentes de clubes y colegios de toda la región participarán en una jornada marcada por el aprendizaje, la convivencia y la diversión. La cita reunirá a decenas de escuelas deportivas y equipos prebenjamines que disfrutarán de partidos adaptados a su edad y formación deportiva.
La Fiesta del Babybasket mantiene su carácter no competitivo, apostando por un modelo pedagógico en el que el resultado pasa a un segundo plano. No habrá clasificaciones ni marcadores oficiales y las normas se aplicarán de manera flexible con el objetivo de favorecer la participación, la comprensión del juego y el disfrute de todos los participantes.
Durante toda la jornada se disputarán encuentros simultáneos en las diez pistas del polideportivo Valleaguado, en un evento organizado por la Federación de Baloncesto de Madrid, con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coslada y del Club Baloncesto Coslada, en su 50 aniversario.
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