Arranca el I Foro Sueña Carabanchel, sobre su arquitectura y futuro: las cuatro mesas y todos sus participantes

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, acaba de inaugurar el primer foro ‘Sueña Carabanchel’ sobre arquitectura, cultura y espacio urbano, organizado por la junta municipal del distrito en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Universidad Complutense, la Universidad Europea de Madrid y la iniciativa municipal Sueña Madrid.

Se celebra en el Centro Cultural San Francisco – La Prensa, y es un espacio de reflexión que ya reúne a vecinos, profesionales y agentes locales para analizar y debatir sobre el futuro del distrito.

Todas las mesas redondas del foro

De 10:15 a 11:05 horas tuvo lugar la primera mesa redonda de las cuatro que habrá en este primer foro, en el que se habló sobre el 'Carabanchel del futuro'.

Posteriormente, de 11:05 a 11:55 tendrá lugar una segunda mesa redonda sobre la renovación de Carabanchel, donde se tratarán diferentes propuestas arquitectónicas contemporáneas. Aquí participarán Mónica Alberola (ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid), Alberto Arias Horas (ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid), José Ignacio Braquehais Conesa (Tresunouno Arquitectos), Javier García-Germán (TOTEM Arquitectos Asociados) y Pablo Olalquiaga Bescós, que además de ser el vicedecano del COAM, será el moderador de la mesa.

Programación I Foro Sueña Carabanchel: arquitectura, cultura y espacio urbano Programación I Foro Sueña Carabanchel: arquitectura, cultura y espacio urbano

Después de una pausa para un café, de 12:20 a 13:10 tendrá lugar la III mesa, que tratará sobre las prácticas artísticas y la revitalización urbana. Aquí los que estarán presentes serán Nacho Bonacho (presidente de la Asociación Carabanchel Distrito Cultural), Fernando Moral Andrés (director Escuela de Arquitectura. Universidad de Nebrija), Carlos Treviño Avellaneda (profesor de la Universidad Complutense), Patricia de Diego Ruiz (profesora de Arquitectura Universidad de Alcalá) y Miguel Ángel Chaves, que será el moderador de la mesa y es profesor titular de la Universidad Complutense.

En último lugar, de 13:10 a 14 horas, todos los presentes podrán disfrutar de la IV mesa, acerca de la arquitectura y calidad urbana como estrategia de desarrollo hacia una centralidad periférica. Aquí participarán Montse Arnau (directora comercial ACCESS-SAFETY), José Antonio Granero (socio fundador en ENTREABIERTO y AGREGA), David Solla (MWCC - DS Ranking), José María Sánchez (subdirector general técnico Oficina del Nuevo PGOUM) y Ángela Baldellou, que es directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos y además hará de moderadora. Y, para finalizar, de 14 a 14:20 horas será el turno para todos aquellos que quieran preguntar a los expertos. Una gran oportunidad para conocer más sobre el distrito madrileño.