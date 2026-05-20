Carabanchel y Latina celebran la 4ª Feria de Empleo el 21 de mayo con empresas y ofertas de trabajo en múltiples sectores

Por cuarto año consecutivo, la Feria de Empleo de Carabanchel y Latina volverá a celebrarse en el Distrito 11. La cita será mañana 21 de mayo, con el objetivo de conectar a vecinos de ambos distritos en búsqueda de trabajo con empresas que necesitan incorporar personal.

El evento tendrá lugar en el Centro de Ocio y Asesoramiento Juvenil de Carabanchel Alto (calle Alfonso Fernández, 23), en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los asistentes podrán establecer contacto directo con responsables de recursos humanos de grandes empresas como El Corte Inglés, Fnac, Carrefour, Dia o Humana; así como entidades de servicios y logística de la talla de Serveo, Iman, Eurofirms o Nortempo.

La feria contará con la participación de una veintena de empresas

En total, alrededor de 20 empresas recogerán los currículums de los vecinos de Carabanchel y Latina que se acerquen hasta la feria e incluso algunas de ellas realizarán entrevistas rápidas en el mismo espacio. Además de la presencia de las entidades, la feria contará a lo largo de la jornada con varias charlas informativas y formativas. De esta manera el evento contempla abarcar todos los aspectos del mercado laboral, no solo las ofertas laborales, sino también orientación y formación para aportar herramientas a la hora de la búsqueda de trabajo.

El Centro Especial de Empleo (CEE) de Intress Madrid también estará presente. El equipo compartirá información sobre su trabajo y dará a conocer su bolsa de empleo en perfiles de limpieza, mantenimiento, cocina y recepción, acercando nuevas oportunidades laborales a personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo.

Para poder asistir a la feria no es necesaria la inscripción previa. Asimismo, desde la Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina -organizadora del evento- recomiendan acudir con varias copias del currículum, ya que pese a que algunas empresas utilizarán códigos QR para el envío telemático de candidaturas, otras siguen recogiendo los currículums en papel.

Para facilitar la llegada de los candidatos de ambos distritos, el centro cuenta con las siguientes conexiones de transporte público:

Metro: La Peseta (Línea 11)

Autobuses EMT: Líneas 34 y 35

Autobuses Interurbanos: 481, 482, 491, 492 y 493

Carabanchel y Latina, dos de los distritos con más paro de la capital

El desempleo en Madrid sigue teniendo un mismo epicentro: el sur de la capital. Puente de Vallecas, Carabanchel y Latina son los tres distritos que concentran el mayor número de personas inscritas en paro, con 14.498, 13.031 y 10.821 desempleados, respectivamente; según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Madrid. Una radiografía que vuelve a evidenciar que los distritos más poblados soportan la mayor presión laboral de la capital.

En Carabanchel, el barrio de San Isidro encabeza la lista con 2.259 vecinos sin trabajo, por delante de Vista Alegre y Buenavista -los más populosos- ambos por encima de los dos mil desesempleados. Mientras que en Latina, Aluche -el barrio más poblado- lidera el ranking con 2.493 vecinos sin trabajo, un 5,81% de su población activa. Con más de dos mil desempleados también se encuentran Puerta del Ángel y Las Águilas.