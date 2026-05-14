Supermercados abiertos en San Isidro en Carabanchel: horarios de Mercadona, Lidl, Aldi y Dia el 15 de mayo

Madrid celebra mañana viernes 15 de mayo San Isidro, patrón de la capital que, volverá a alterar el ritmo habitual de la ciudad. Mientras miles de madrileños llenan la Pradera, disfrutan de conciertos o aprovechan el festivo para descansar, muchos vecinos de barrios como Carabanchel también se hacen la misma pregunta cada puente: qué supermercados estarán abiertos.

Las grandes cadenas de alimentación volverán a modificar sus horarios este 15 de mayo, aunque no todos lo harán de la misma manera. Algunas mantendrán sus establecimientos operativos con un horario reducido, mientras que otras optarán por cerrar durante todo el día. Una situación que obliga a muchos vecinos a planificar con antelación la compra de última hora. A continuación, te contamos las opciones para hacer tus compras sin llevarte una sorpresa.

Mercadona

En el caso de Mercadona, la cadena valenciana mantendrá su política habitual en festivos y no abrirá sus supermercados en Madrid capital durante San Isidro; mientras que los establecimientos de otros municipios de la Comunidad de Madrid abrirán sus puertas. Los establecimientos volverán a funcionar el sábado en horario habitual, generalmente entre las 9:00 y las 21:30 horas. Mientras que el domingo permanecerá cerrado.

Lidl y Aldi abrirán sus puertas en horario reducido

Por su parte, Lidl sí contará con varias tiendas abiertas durante el festivo, aunque dependerá de cada establecimiento. En muchos casos, las aperturas se realizarán con horario reducido, normalmente entre las 9:00 y las 15:00 horas, aunque algunos supermercados de la capital mantendrán jornadas más amplias.

También Aldi abrirá parte de sus supermercados este 15 de mayo. La cadena alemana suele operar en festivos con horarios similares a los de domingo, habitualmente entre las 10:00 y las 21:00 horas, aunque recomiendan consultar previamente cada tienda concreta. En el caso de Alcampo, este no modificará su horario durante el día de San Isidro, y la cadena abrirá todas sus tiendas de 9:00 a 22:00 horas.

Supermercados Dia

El caso de Dia será nuevamente variable. Al funcionar bajo régimen de franquicia, cada supermercado puede decidir su apertura en festivos. Algunas tiendas abrirán únicamente por la mañana, mientras que otras mantendrán horarios más amplios dependiendo de la zona. Su horario habitual es de 9:00 a 22:00 horas.

Carrefour

La mayoría de los establecimientos de la cadena de supermercados franceses permanecen abiertos durante los festivos. En el caso de las tiendas ubicadas en la capital, muchas de ellas abrirán en su horario comercial habitual, de 9 a 22 horas.

En barrios como San Isidro, Opañel o Vista Alegre, donde buena parte del comercio de proximidad también modifica horarios durante las fiestas patronales, muchos vecinos aprovechan además para realizar compras rápidas antes de acudir a las celebraciones. Por ello, las propias cadenas recomiendan consultar previamente sus buscadores oficiales para confirmar la apertura concreta de cada establecimiento.