El cortometraje que salió de Carabanchel y está dando la vuelta al mundo: "A veces nos valoran más en el extranjero que en España"

Ángela tiene 27 años y es original de Jaén, vive en Marqués de Vadillo (Carabanchel), se formó en el IES Puerta Bonita -que desde 1990 forma a profesionales del audiovisual y cada año se gradúan 430 alumnos o más- y tiene un sueño: ser guionista. Y lo que sabemos a día de hoy es que va por buen camino: gracias a un cortometraje dirigido por ella, ‘A mi edad’, está dando la vuelta al mundo. Este tiene el objetivo de normalizar las relaciones sexuales entre mujeres, y en él una mujer mayor se acerca a dos jóvenes para interesarse. Aquí, dos generaciones "concuerdan y se ayudan entre ellas", nos explica orgullosa.

Ya ha ganado dos premios internacionales, y probablemente el tercero esté de camino. Seguro que llega.

Un corto que ya es valorado por medio mundo India (2025) : ganó el premio a Mejor Cortometraje Femenino en el Thilsri International Film Festival . Este festival del cine tiene el objetivo de promover la creatividad, establecer una red entre jóvenes y nuevos cineastas de diferentes partes del mundo, y fomentar el entendimiento entre culturas de todo el mundo.

: ganó el premio a Mejor Cortometraje Femenino en el . Este festival del cine tiene el objetivo de promover la creatividad, establecer una red entre jóvenes y nuevos cineastas de diferentes partes del mundo, y fomentar el entendimiento entre culturas de todo el mundo. Estados Unidos (marzo de 2026) : recientemente fue galardonado como Mejor Cortometraje en el Central Illinois Feminist Film Festival , organizado por la Eastern Illinois University. Este festival anual de cortometrajes lleva 16 años celebrándose en la Universidad del Este de Illinois y su principal objetivo es promover y difundir las películas creadas por mujeres.

: recientemente fue galardonado como Mejor Cortometraje en el , organizado por la Eastern Illinois University. Este festival anual de cortometrajes lleva 16 años celebrándose en la Universidad del Este de Illinois y su principal objetivo es promover y difundir las películas creadas por mujeres. Perú (2026): ha sido seleccionado para el Festival Lesfest, compitiendo en la sección Cartografías del deseo. Celebra este año su tercera edición y destaca por ser un espacio en el que se visibiliza a todas las personas dentro del cine.

Y todos estos premios son un orgullo para Puerta Bonita y el distrito de Carabanchel, ya que les está poniendo en el mapa del cine, ¡y lo que queda todavía por llegar!

Del IES Puerta Bonita salen profesionales de cine

En el cortometraje trabajaron un total de 17 personas, y la gran mayoría de ellos fueron de este instituto que cada año saca grandes profesionales y promesas del sector. Los actores fueron externos al instituto. Y aquí dan ciclos de realización, iluminación, producción, sonido y ciclos medios.

Para Ángela, la directora del corto, es "de lo mejor que hay en Madrid, cuando hablas de él saben que es bueno, hay grandes profesores... es de los públicos que más y mejor valorado están. Es puntero", afirma.

A veces nos valoran más en el extranjero que en nuestro país Ángela Agudo — Directora de 'A mi edad'

La jienense explica que "a día de hoy es muy complicado dedicarse a esto en España y sí que es verdad que lo original a veces se valora más en otros países que en España", explica. Pero ello no le impide luchar por sus sueños. Sueña con ser guionista, y nos explica que, por lo que ha estudiado, "puedo dedicarme tanto a dirección de película como realización en televisión". Con solo 27 años, indudablemente, va por buen camino.