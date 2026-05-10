Carabanchel calienta motores para su media maratón: Este es su recorrido

Más de 2.500 corredores se preparan para tomar las calles en la VI Media Maratón de Carabanchel, que se celebrará el próximo 24 de mayo. La cita, ya consolidada en el calendario del running popular madrileño, volverá a convertir al distrito en un punto de encuentro para atletas y familias.

Organizada por la Junta Municipal de Carabanchel, la prueba contará con la distancia principal de 21 kilómetros, además de una carrera de 10 km pensada para quienes buscan un reto más asequible. Ambas discurrirán por un recorrido urbano homologado que atravesará diferentes zonas del distrito.

Este es el recorrido de la Media Maratón de Carabanchel

Un recorrido urbano que atravesará el corazón del distrito, pasando por Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, el PAU y la zona histórica. Un circuito exigente y con identidad propia que mezcla asfalto e historia todo envuelto con ambiente de barrio. En esta sexta edición, además, la carrera tendrá un guiño especial a la festividad de San Isidro, aportando un carácter aún más madrileño y popular a la prueba.

Recorrido de la VI Media Maratón de Carabanchel / Media Maratón de Carabanchel

El circuito presenta variaciones respeto a ediciones anteriores, incorporando nuevas calles y un final inolvidable: los últimos 3 kilómetros por General Ricardos. Sin embargo, para los amantes de los ritmos rápidos, este dato es clave: a partir del kilómetro 15 el desnivel será favorable hasta meta. Mientras que la carrera de 10 kilómetros comparte el inicio del recorrido con la Media Maratón y, en el kilómetro 7,5, toma su propio camino.

El recorrido contará con tres zonas de avituallamientos situadas en los kilómetros 5, 10 y 15, para que los corredores puedan hidratarse y mantener el ritmo en los momentos clave de la meta.

El Puente de Toledo será el epicentro

Ambas pruebas tendrán como salida y meta el Puente de Toledo, un enclave único entre Arganzuela y Carabanchel. Es la gran novedad de la edición, un lugar cargado de historia que une pasado y presente del Distrito 11 y que se convertirá en el gran punto de encuentro para corredores, familias y vecinos.

En apenas seis ediciones, la carrera ha ido ganando participación y reconocimiento. Más allá de la competición, la media maratón se presenta como una jornada deportiva a todos los niveles, en la que el objetivo es tanto superarse como disfrutar del deporte redescubriendo Carabanchel.