San Isidro: así es el código secreto de los claveles que delata tu estado sentimental en la Pradera

Desde mañana viernes, la Pradera de San Isidro en Carabanchel se llenará de vida gracias a los miles de vecinos de Madrid que se acerquen. Con el pregón de hoy de Sonsoles Ónega, se da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la capital de España. Hay muchas tradiciones que se están recuperando y que cada año cogen más fuerza, como los claveles que se utilizan de complemento y que es muy importante que conozcas su historia, porque puedes estar mandando muchos mensajes con los que decides lucir.

La historia de los claveles en la pradera de San Isidro y su significado

A pesar de lo que pueda parecer, los claveles que acompañan a los trajes de chulapo y chulapa en la Pradera de San Isidro no son un simple adorno. Este símbolo castizo tiene un gran significado detrás y un código secreto que es importante tener presente.

Las tendencias también llegan al recinto ferial de Carabanchel y es habitual ver nuevos colores, como el rosa, en las flores. Sin embargo, las tonalidades más habituales siguen siendo el rojo y el blanco, ¿pero sabes lo que significan sus posibles combinaciones?

En función de los colores de claveles que lleves en la cabeza, estás mandando un mensaje directo sobre tu situación sentimental. Según el código, este tipo de flor en la Pradera de San Isidro significan:

Dos claveles blancos: indican que la mujer que los lleva está soltera.

Un clavel blanco y otro rojo: significa que estás con pareja o comprometida.

Dos claveles rojos: indican que la persona que los lleva está casada

Dos claveles rojos y uno blanco: significa que es una persona viuda.

Este código de colores no está registrado en ningún lado, pero es una tradición popular que ha ido pasando generación tras generación, desde que comenzaron a celebrarse las fiestas de San Isidro en Carabanchel en el siglo XVI.

Los claveles siempre han acompañado al traje tradicional madrileño y se han convertido en un auténtico símbolo de la cultura de la capital. Cuando los madrileños empezaron a acercarse a la Pradera de San Isidro para celebrar sus fiestas, surgieron como una forma de comunicación discreta en las verbenas. Podías decirle a tus pretendientes si estabas disponible o no, sin necesidad de decir ninguna palabra.

Esta flor se ha convertido en un icono de Madrid por muchos motivos. Además de que su época es desde la primavera hasta el otoño, coincidiendo con las fiestas patronales, son fuertes y alegres, algo que encajaba con la personalidad de los madrileños. También tienen un precio asequible, al que pueden acceder así todos los vecinos.

Las floristerias de Carabanchel tienen claro que los superventas son los claveles rojos. Aunque admiten que no saben hasta que punto los vecinos conocen el codigo de vestimenta para la Pradera de San Isidro, sí que es la opción que más se compra. Así que es posible que las mujeres casadas sean las que abuden en el distrito.