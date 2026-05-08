Entramos en el simulador de EMT donde aprenden los autobuseros madrileños a "anticiparse a toda una ciudad"

Antes de ponerse al volante y enfrentarse solos a la circulación real de una ciudad como Madrid, los nuevos conductores de autobús de la EMT pasan por un sistema de aprendizaje único: un simulador que recrea la cabina de este vehículo y todas las situaciones a las que se pueden enfrentar. No se trata solo de aprender a mover un vehículo de grandes dimensiones, sino de interiorizar protocolos, corregir errores previos, anticiparse y asumir la responsabilidad de transportar a miles de viajeros cada jornada.

El simulador, desarrollado específicamente para EMT y operativo desde los inicios de los 2000, es una herramienta única en España por su nivel de personalización. Ocho días en esta cabina -junto al resto de la formación compuesta por 11 días de conducción en las calles y seis días donde ya circulan por sus próximas líneas acompañados de un conductor veterano- que han abierto las puertas a más de 6.600 conductores que, a día de hoy, transportan cada jornada por las calles de la capital a cerca de 1,8 millones de usuarios que confían en el autobús como su medio de transporte.

"Conducir un autobús no es llevar un volante recto, es anticiparse a toda una ciudad", Manuel Zapatero Carnal, inspector formador de EMT con más de dos décadas de experiencia. Por sus clases han pasado miles de conductores y asegura que Madrid “es probablemente una de las ciudades más complicadas para conducir” por la mezcla constante de tráfico, peatones, motos, bicicletas y calles estrechas.

¿Cuáles son las zonas de Madrid más complicadas para conducir?

Detrás de cada autobús que recorre la capital hay semanas de formación intensiva y un proceso selectivo exigente. Solo en 2025, más de 1.600 aspirantes iniciaron las pruebas para incorporarse a EMT, aunque la primera criba redujo esa cifra a unos 600 candidatos. Después todavía deben superar nuevas pruebas prácticas antes de sentarse frente al simulador.

Durante esta formación el alumno cuenta con un instructor en la propia cabina y el formador que controla el simulador / María Saiz

Ya sean inclemencias meteorológicas como la lluvia o la niebla, con las consecuencias que estas provocan en el autobús, o con el resto de conductores y peatones. El simulador reproduce de manera fiel la cabina real de conducción y permite recrear prácticamente cualquier incidencia que puede encontrarse un conductor urbano. “El objetivo es que el alumno se equivoque aquí para no hacerlo después con viajeros reales”, explica Daniel Saavedra Rodríguez, instructor y conductor.

EMT cuenta actualmente con cuatro equipos distintos que reproducen modelos diferentes de autobús. En cada sesión participan cinco alumnos: uno conduce mientras los otros observan junto a los instructores las maniobras y errores. “Muchas veces aprenden tanto viendo fallar al compañero como conduciendo ellos mismos”, señala Juan Carlos Orgaz García, instructor y conductor.

Cada parte de Madrid tiene su complejidad, explican los instructores y también conductores. "Todo el centro es complicado por el gran volumen de tráfico, peatones y actividad". Mientras que las zonas más antiguas, como pueden ser Puerta Cerrada, la calle Segovia o Carabanchel, también lo son por las calles estrechas.

Anticiparse, el aspecto más importante a enseñar

Uno de los aspectos que más se trabaja es corregir los hábitos adquiridos al volante de un turismo u otros autobuses. “El error más habitual es girar demasiado pronto y olvidarse de cómo se mueve el eje trasero del autobús”, apunta Juan Carlos Orgaz, instructor y conductor. También se insiste en la aproximación correcta a las paradas, la colocación en el carril o la anticipación visual. “Aquí enseñamos a mirar mucho más lejos de lo que normalmente hace un conductor”, añade.

Otro de los aspectos más relevantes es el margen de reacción y de anticipación. Para ello les enseñan a mirar más allá y anticiparse a cualquier situación. Un aspecto que se perfecciona a base de experiencia. Pero deben partir con una base: "aquí pueden equivocarse para no hacerlo después con 80 viajeros detrás".

Desde su arranque, el simulador de EMT ha formado a más de 6.600 conductores de autobús / María Saiz

Los instructores coinciden en que el aprendizaje también tiene una parte emocional. "Los dos primeros meses son psicológicamente muy duros", reconoce Zapatero. Muchos alumnos llegan desde líneas interurbanas o carretera y deben adaptarse completamente a la circulación urbana. Otros nunca han conducido un vehículo de estas dimensiones en una ciudad como Madrid. “Nuestro trabajo no es solo enseñar técnica; también acompañar y dar seguridad”. Los perfiles son cada vez más variados: desde jóvenes de poco más de 20 años hasta personas cercanas a la jubilación que buscan una nueva salida laboral.

La Línea 34 (Cibeles-Las Águilas) es la más utilizada por los usuarios

Según los últimos datos publicados por la EMT, en 2025 la línea 34 del servicio madrileño lideró por décimo año consecutivo el ranking de líneas más demandadas. En total, registró 10.331.353 usuarios, lo que es una media de 28.305 viajeros diarios. A ella le siguió con dos millones menos la línea 70 (plaza de Castilla-Alsacia) con 8.086.789 viajeros a bordo y después, con cifras muy parecidas, se encuentran la Circular 2 (7.624.672 usuarios) y la Circular 1 (7.591.297).