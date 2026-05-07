¿Ratas en el barrio de Puerta Bonita? El ayuntamiento responde a los vecinos y explica la causa de esta presencia

El barrio de Puerta Bonita, en el distrito de Carabanchel, está en alerta. Lo lleva estando en las últimas semanas por una presencia que no es agradable para nadie: los roedores. El foco de la infestación es un solar abandonado junto a unos contenedores en calle San Clemente, y están haciendo la vida "imposible" a los vecinos, que reclaman soluciones.

Desde el ayuntamiento explican a este periódico que "somos conscientes del problema, que proviene de este solar que es de propiedad privada y estamos buscando al propietario para proceder a su limpieza, saneamiento y control de plagas".

Mientras se elimina la presencia de ratas en la calle San Clemente, es importante sobre todo tomar precauciones. En especial, en caso de que sospechemos que han llegado a nuestras viviendas. Un experto de Rentokil, empresa especializada en plagas, también nos da las claves para saber cómo actuar en caso de ver alguna y a su vez cómo prevenirlas. Tanto vecinos como ayuntamiento esperan solucionarlo a la mayor brevedad posible.

El problema de calle San Clemente es una madriguera, y el ayuntamiento ya trabaja en ello

Los vecinos explican que es "habitual", pero en las últimas semanas se ha intensificado la presencia de los roedores en esta zona. "El problema es la proximidad de un solar vallado, propiedad privada, con presencia de madrigueras de ratas en su interior. Buscamos a su propietario para sanearlo", explican desde el ayuntamiento.

"Desde el Departamento de Control de Vectores del organismo municipal Madrid Salud nos informan de que todos los avisos que reciben se atienden dentro de los plazos y formas establecidos en menos de 48 horas laborables. En este caso, nos añaden que los pozos e imbornales de la red de alcantarillado están todos tratados y se refuerza su tratamiento en cada atención de avisos. El Ayuntamiento de Madrid realiza un gran esfuerzo para abordar el tratamiento de ratas. De hecho, casi ha duplicado la partida destinada a este fin, pasando en el último contrato de los 1,2 millones que se destinaban a más de 2 millones de euros", explican desde el departamento de Salud del Ayuntamiento de Madrid.

Solar abandonado junto a los contenedores, el origen del problema en calle San Clemente / J. M.

"De vez en cuando veíamos alguna, pero ahora cada vez hay más. Ha sido desde las últimas semanas" Kevin — Vecino de la zona

Consejos para proteger nuestra casa

Bien hermetizada. " Asegurarnos que todo esté bien cerrado , ya que una rata se puede colar por espacios diminutos", explican desde Rentokil.

, ya que una rata se puede colar por espacios diminutos", explican desde Rentokil. Comprobar los conductos , sobre todo los de agua y eléctricos, ya que la vía de comunicación de las ratas es el alcantarillado.

, sobre todo los de agua y eléctricos, ya que la vía de comunicación de las ratas es el alcantarillado. No dejar comida por la noche , ya que esto les atrae.

, ya que esto les atrae. No tener rincones ‘muertos’ . El orden es fundamental, además de tener los espacios siempre visibles. Si abandonamos una zona, lo usarán como "madriguera".

. El orden es fundamental, además de tener los espacios siempre visibles. Si abandonamos una zona, lo usarán como "madriguera". Las zonas más frecuentes son baño, bajos de la cocina, garaje y trastero. Aquí debemos prestar mayor atención.

Y, en caso de ver alguna rata o un resto de ella -que suelen ser mini excrementos- es imprescindible actuar con mascarillas, guantes y gafas de protección. "Cualquier contacto con algo relacionado con ellas puede ser posibilidad de contraer enfermedades", nos explica Jacinto Díez, de la empresa de plagas Rentokil. Y se ha de desinfectar con jabón o lejía.