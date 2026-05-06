El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar

Ya está todo listo para la visita del papa León XIV a Madrid. Será recibido por los reyes de España en el Palacio Real y visitará la casa para personas sin hogar del proyecto 'Cedia 24 horas' de Cáritas en el distrito madrileño de Carabanchel. Se trata de un dispositivo de atención continua, que acompaña a las personas en situación de calle las 24 horas del día. En la actualidad, su labor se ha intensificado debido al aumento de la exclusión residencial, atendiendo en 2025 a 2.534 personas. Su objetivo es ofrecer apoyo inmediato, acompañamiento social y una puerta de entrada a procesos de inclusión.

El CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid está abierto los 365 días del año y se estructura en distintos espacios para ofrecer atención continuada a personas en situación de emergencia social. Dispone de dos centros de noche: uno para hombres, con 47 plazas ubicado en el recinto que se visita, y otro para mujeres con 20 plazas en otra zona de la ciudad. Ambos ofrecen cama, cena y desayuno.

Además, cuenta con un centro de día con 70 plazas que proporciona servicios como duchas, lavandería, comedor, consigna, acogida y acompañamiento social. El recurso también incluye planes especiales de atención en olas de frío y calor, e incluso apoyo para el pago de pensiones en casos de especial necesidad. El proyecto se completa con dos pisos de autonomía con diez plazas para personas en proceso de reinserción.

"Llevar la luz y la alegría del Evangelio"

Más que un espacio de pernocta, se trata de un centro de intervención social donde un equipo de 29 profesionales -entre psicólogos, trabajadores sociales e integradores- diseña itinerarios personalizados para cada persona, abordando áreas como salud, empleo, relaciones personales o situación administrativa, con el objetivo de favorecer su inclusión social respetando siempre sus tiempos y procesos. "Expresa su deseo de llevar la luz y la alegría del Evangelio y de que alcancen a esas personas que sufren", explica Juan José Gómez-Escalonilla, responsable de CEDIA.

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Esta visita se realizará nada más llegar a la capital, después de los actos insitucionales.