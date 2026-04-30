Carabanchel inicia la votación para extender los parquímetros a dos nuevos barrios: fechas y cómo participar

El aparcamiento se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los madrileños en los últimos años y Carabanchel es uno de los distritos en los que más ha crecido el problema. Una de las soluciones para que encontrar una plaza sea más sencillo son los parquímetros. Unos meses atrás, llegó el servicio SER al barrio de Comillas, ahora se puede extender a otros puntos por medio de la votación de los vecinos.

Empieza la votación para que los vecinos de Carabanchel decidan si quieren nuevos parquímetros

Con la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, se confirmó que llagarían 66.120 nuevas plazas SER (Servicio de Estacionamiento Regulado).En el caso de Carabanchel, tras la incorporación exitosa de los parquímetros de Comillas en julio de 2025, los vecinos pedían que se extendiera a nuevas zonas del distrito. Son calles de la capital con mucho flujo de tráfico, tanto de residentes como de trabajadores, además de que ha crecido su población.

Opañel, San Isidro, Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre son los barrios de Carabanchel que se van a incorporar a las plazas SER próximamente. Pero, ojo, porque no van a llegar todos a la vez. Va a ser un proceso en diferentes fases que se va a alargar en el tiempo.

Desde el 27 de abril, los vecinos de Opañel y San Isidro pueden votar si quieren o no que lleguen los parquímetros a sus calles. Hasta el próximo 11 de mayo, todos los residentes podrán decidir si están a favor o en contra de la instalación del SER.

Parquímetro en zona SER, lo que piden los vecinos de algunos barrios de Carabanchel / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El procedimiento para votar es muy sencillo. Los afectados pueden hacerlo de forma telemáticamente a través del portal Decide Madrid. Deberán entrar en el apartado de "Consultas Públicas", siempre que el vecino o vecina esté registrado y tenga una cuenta verificada.

Con la sesión iniciada de cada usuario, se podrá acceder a la información relevante sobre la consulta pública a través de la pestaña "Detalles" y emitir el voto. El siguiente paso será esperar para conocer los resultados de la encuesta.

Lo cierto es que en el caso de Comillas, la llegada de los parquíemtros se decidió con un 86% de los votos a favor de la medida. En el caso de Opañel y San Isidro, los vecinos esperan resultados similares, aunque algunos consideran que no es efectiva y que solo tiene fines recaudadores.

Desde que el Servicio de Estacionamiento Regulado llegó al barrio de Comillas en Carabanchel, la disponibilidad de plazas en la vía pública ha aumentado un 19%, según reflejó un estudio del Ayuntamiento de Madrid analizando sus primeros seis meses de vida.

Tras la activación del nuevo servicio, el promedio de ocupación se redujo al 67% por las mañanas, al 60% por las tardes y al 84% por las noches. También se registra una mayor rotación de vehículos ya que, en las 696 plazas analizadas, estacionaron 1.508 vehículos en abril y 1.708 en octubre.

En el caso de Opañel y San Isidro, el servicio de aparcamiento debe llegar antes del 31 de diciembre de 2029. La segunda fase para los parquímetros de SER en Carabanchel será antes del 31 de diciembre de 2035. Aquí llegarán las zonas de Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre, si así lo deciden sus vecinos.