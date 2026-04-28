San Isidro 2026 en Carabanchel: programación con actividades gratis, talleres, música y espectáculos para todos

Uno de los momentos más importantes para Carabanchel y la ciudad de Madrid en general está muy cerca. Los madrileños volverán a disfrutar de las fiestas patronales de San Isidro en su emblemática pradera, con más de una semana llena de planes originales y entretenidos. Además de las actividades más conocidas, en los barrios hay una programación extensa para vivir de una forma diferente la cultura castiza.

La programación de San Isidro que habrá en Carabanchel

Con la celebración de las fiestas de San Isidro, los madrileños podrán disfrutar de una larga lista de actividades gratuitas para todos los gustos. Música, talleres, espectáculos y propuestas para todas las edades y desde todos los barrios de Carabanchel para compartir las mejores tradiciones de Madrid.

El 8 de mayo será el pistoletazo de salida con el taller '¿Dónde vas con mantón de manila?', donde los niños a partir de 5 años podrán realizar mantones de cartulina utilizando técnicas como la filigrana y el papel calado para simular bordados y encajes. Una actividad que les permite desarrollar su creatividad, además de llevarse recuerdos únicos y vivir la tradición. Será en el Centro Sociocultural Blasco Ibáñez.

Jóvenes disfrutan de San Isidro. / EFE / FERNANDO VILLAR

Una parte fundamental en San Isidro es la música y el 9 de mayo en el Centro Sociocultural Oporto a las 19:00, tienes una cita con 'Madrid en canciones por Miguel Vega'. Se trata de un viaje único a través de las sintonías que ha dado vida a la ciudad, combinando melodías tradicionales y modernas.

El mismo sábado 9 de mayo, en el Centro Sociocultural García Lorca, está el espectáculo participativo 'Así es Madrid', con Mari Pepa de Chamberí interpretando chotis o pasodobles. Además, habrá en Carabanchel un homenaje musical al Madrid más castizo: verbenas, chotis, organillos y barrios con historia… contados con humor y la mirada actual de Pablito Tedeka, en el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

El domingo 10 de mayo, los niños de Carabanchel volverán a ser protagonistas de la programación de San Isidro 'Chulapitis, con cuentitis misiquitis'. En el Centro Cultural San Francisco La Prensa a las 12:30 horas, las familias disfrutarán de un espectáculo de cuentos y canciones en directo que acerca la tradición popular a los pequeños con mucha participación.

A pesar de lo que muchos puedan imaginar, las actividades en Carabanchel no terminan el 15 de mayo con el Día de San Isidro. El 16 de mayo tienes 'Chulapa por Amanda Vermú', un espectáculo participativo donde Pau, la titiritera, cuenta, en tono de humor, parte de su historia, en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter.

También el sábado 16, actúa el Grupo Folklórico Villa de Madrid, con un espectáculo de danza y música tradicional. Es un recorrido por el folclore español y la esencia castiza madrileña, desde el Centro Cultural San Francisco La Prensa.