Pillado con dos kilos de cocaína en plena calle... y huye en patinete: ya ha sido detenido en Carabanchel

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de un hombre acusado de un posible delito contra la salud pública después de que tratase de deshacerse de dos paquetes de cocaína mientras circulaba a gran velocidad con un patinete eléctrico por Carabanchel perseguido por una patrulla.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril en el distrito madrileño de Carabanchel, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), se percataron de un hombre que circulaba a gran velocidad en patinete, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía y omitiendo las indicaciones policiales, según un comunicado.

En ese momento la Policía inició una persecución, momento en el que el sospechoso se deshizo de dos paquetes arrojándolos a la vía e intentó acceder a un domicilio. Sin embargo, los agentes lograron interceptarle antes, y también consiguieron recuperar los dos paquetes, los cuales se comprobó que eran dos kilos de cocaína.

Durante el cacheo del sospechoso se le incautaron más de mil euros en efectivo y, posteriormente, durante el registro de su vivienda y dos trasteros se encontraron útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.