ANIVERSARIO
Dos años de ‘Distrito 11’: el proyecto que ha convertido Carabanchel en epicentro artístico de Madrid
El pasado martes se celebró una gala para homenajear al segundo aniversario de la iniciativa
'Distrito 11' es ya la marca personal y cultural de Carabanchel. Este proyecto, que nació hace justo dos años, está siendo un éxito, porque ha logrado poner al distrito en el centro cultural de la capital española. Murales y decenas de actividades cada mes son algunos de los ejemplos que demuestran que, en efecto, aquí se apuesta por la cultura.
Con motivo de su segundo aniversario, se celebró una gala el pasado martes. Durante la ceremonia, a la que acudieron diferentes artistas y creadores, Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, destacó que "Carabanchel se ha consolidado como uno de los grandes polos creativos de Madrid", donde el proyecto ‘Distrito 11’ "es el mejor ejemplo de cómo la cultura puede generar identidad, dinamizar los barrios y abrir oportunidades para cientos de creadores".
Por otro lado, el concejal de distrito, Carlos Izquierdo, anunció que "Carabanchel pondrá próximamente en marcha nuevos formatos con el objetivo de seguir potenciando con todas las herramientas posibles la cultura de Carabanchel y a sus creadores". Asimismo, adelantó que se está preparando una gala "para otorgar reconocimientos a creadores de las 11 artes que se concentran en Carabanchel: pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura, cine, teatro, fotografía, diseño y gastronomía”.
Carabanchel es la casa de 450 artistas
Gracias a la marca de 'Distrito 11', esta zona de Madrid es cada día la casa de más artistas que ven como la Junta Municipal de Distrito apuesta por ellos. Actualmente, acoge a más de 450 artistas distribuidos en estudios, galerías de arte, locales de ensayo talleres de artesanía y espacios de diseño, estudios de arquitectura y centros culturales municipales.
La propia revista 'VIAJAR', especialista en viajes y en encontrar los mejores rincones del país, expone a Carabanchel como "el distrito artístico de Madrid que mira al futuro sin perder su esencia".
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