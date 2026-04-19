DEPORTE
¿Está de moda el béisbol en Madrid? Así es Bisontes, el equipo que enseña a batear en Carabanchel
Desde 2016, en el campo de La Peseta, entrenan y juegan a este deporte con crecimiento en Madrid
A cerca de seis mil kilómetros de Nueva York, donde se originó el béisbol alrededor de la década de 1840, está el CDE Bisontes de Madrid, un club que nació en el año 2016 de la mano de Jorge Gómez (aunque ya no es el presidente actual), y que abre paso a todos los amantes de este deporte en Carabanchel y Madrid.
Jorge desde pequeño estuvo vinculado a este deporte, ya que su padre de origen cubano le transmitió su pasión, y ello le llevó a fundar este equipo que empezó con apenas 11 jugadores y el año pasado tenía más de 100, siendo el segundo conjunto de Madrid con más licencias. En el campo de La Peseta, en el barrio de Buenavista, entrenan el equipo infantil y femenino, y para ellos lo más bonito de este deporte es "el compañerismo, guardarle la espalda a tu compañero".
El mejor jugador que ha pasado por las filas de este club es el filipino Carlos Muñoz, que va incluso convocado con su selección nacional. "Tenía un nivel muy superior", nos explican.
Y hay mucho extranjero, ya que este deporte se originó en América, sobre todo lo juegan "muchos cubanos, venezolanos y estadounidenses". Los españoles somos peores y tenemos que entrenar más", afirma Jorge entre risas.
Jugadores y función de cada posición en el béisbol
- Lanzador (Pitcher): lanza la pelota desde el montículo hacia el catcher.
- Receptor (Catcher): se ubica detrás del bateador, y recibe los lanzamientos.
- Primera base: defiende la primera almohadilla.
- Segunda base: cubre el área entre la primera y segunda base.
- Tercera base: defiende la 3ª almohadilla.
- Campocorto: entre la 3ª y 2ª base.
- Jardinero izquierdo: cubre el fondo izquierdo del campo.
- Jardinero central: cubre la zona central profunda.
- Jardinero derecho: cubre el fondo derecho del campo.
Además de refundar el club en 2016, es a día de hoy el responsable de comunicación de la Federación Madrileña de Béisbol, un deporte que cada vez se practica más en Madrid, donde hay 12 equipos federados y 4 campos oficiales. Y equipos no federados "habrá más de 100", nos cuentan.
E incluso en Moratalaz (La Elipa) está el campo de béisbol más antiguo de Europa, en funcionamiento desde 1963.
Apuntes a tener en cuenta sobre el béisbol
- Diferencias entre softball y béisbol: el softball se juega en un campo más pequeño, con pelota más grande y lanzamientos por debajo del hombro; el béisbol usa una bola más pequeña, campo mayor y lanzamientos por encima del hombro.
- ¿Quién gana? Se gana anotando más carreras que el rival. Cada carrera se consigue cuando un jugador batea la pelota y completa el recorrido por las bases hasta llegar a la base principal.
- ¿Dónde nacieron? En Estados Unidos, a mediados del siglo XIX
- Cualidades necesarias. Para el experto, las principales cualidades que un jugador de béisbol debe tener son "visión y reflejos, porque la bola va muy rápido, también hay que tener visión espacial y, además, explosividad a la hora de correr para llegar a la base", explica. Y el que tenga todo ello estará por encima del resto de jugadores.
- ¿Qué se necesita para jugar? "Para practicar béisbol tan solo hacen falta unos guantes y mucha actitud", explica el fundador de Bisontes, que confiesa que "un guante bueno de cuero te puede llegar a costar 100 €, pero merece la pena, porque se nota".
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