Así avanza desde dentro 'la bestia de Comillas' hacia Madrid Río: ya ha perforado 180 metros de túnel de 5.593

Nada para ya a la tuneladora Mayrit. Vino desde la ciudad alemana de Schwanau con una misión: perforar el subsuelo madrileño para la futura renovada Línea 11 del Metro de Madrid, que será una ‘gran diagonal’ que conectará Cuatro Vientos con Valdebebas. Y en tan solo 1 hora y 6 minutos. Tiempo récord.

Ya está al completo dentro del túnel, y todo en orden

La CRónica de Carabanchel se vuelve a adentrar en Comillas, donde se encuentra la tuneladora. Como podemos apreciar con nuestros propios ojos, ya está al completo dentro del túnel, ha avanzado 180 metros de los 5.593 (un 3,21 % del total) que tiene que perforar hasta Conde de Casal y está rindiendo "tal y como esperábamos, entre 12 y 15 metros diarios", nos explican los encargados.

Y hasta el momento todo va tal y como estaba previsto. "Está yendo todo como esperábamos. Es un proyecto que está muy estudiado, con muchos ensayos... y que nos sorprenda algo es complicado. Nos encontramos en la llamada curva de aprendizaje, son las primeras semanas y el ritmo puede ser algo menor, pero el rendimiento está siendo el esperado", explica Carlos Grande, ingeniero de caminos de la obra.

Se espera que los trabajos finalicen a finales del primer semestre o incluso segundo semestre de 2027, y los vecinos de Comillas -y del resto de barrios afectados por la ampliación- están deseando, ya que esta nueva línea de transporte les cambiará la vida por completo.

Los datos más impresionantes de la tuneladora Mayrit Las obras comenzaron el 26 de marzo

Avanza 12-15 metros a diario

a diario 0,56 metros perfora cada hora Mayrit

450 metros mensuales . Con el método tradicional de 'pico y pala' se avanzaban 10 al mes

. Con el método tradicional de 'pico y pala' se avanzaban 10 al mes Pesa 1.700 toneladas, tiene 98 metros de longitud, trabaja las 24 horas del día y hay unas "300 personas trabajando"

5.593 metros de túnel tiene que perforar de Comillas a Conde de Casal

tiene que perforar de Comillas a Conde de Casal Las obras se encuentran a 29 metros de profundidad en el barrio de Comillas, y ya va dirección Madrid Río

671 millones de euros es la inversión para el túnel hasta Conde de Casal

es la inversión para el túnel hasta Conde de Casal La Línea 11 recorrerá 33 kilómetros. La más larga es la Línea 12, con 40,6 kilómetros de recorrido

La tuneladora trabaja colocando anillos de dovelas de 1,7 metros de ancho que forman el túnel de manera progresiva. En total se instalarán unas 25.000 dovelas, con un consumo aproximado de 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón.

De Cuatro Vientos a Valdebebas, en 1 hora y 6 minutos

Y esta línea, que estará finalizada al completo en 2031, va a conectar Cuatro Vientos con Valdebebas, lo que supondrá una completa revolución para los madrileños, bien porque ahora podrán desplazarse y llegar a otras ubicaciones que antes no podían o bien porque ahora gozarán de una parada de metro que antes anhelaban. En este primer tramo se van a construir hasta cinco estaciones: nuevas serán Comillas y Madrid Río y de enlace Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

El tramo en el que se trabaja actualmente irá de Plaza Elíptica hasta Conde de Casal (de Plaza Elíptica a Comillas se perforó el túnel a pico y pala, y ahora con la tuneladora han empezado en Comillas y van dirección Madrid Río). Posteriormente de Conde de Casal a Mar de Cristal (fase 2). Luego tendrá lugar la fase 3 (de Mar de Cristal a Valdebebas). Además, también se conectará de La Fontana a Cuatro Vientos.

Los vecinos lo viven sin ruido y sin sustos

El barrio de Comillas está encantado con su presente, y sobre todo con su futuro, con la estación que les conectará con decenas de zonas de Madrid. "Nos va a cambiar la vida", es la declaración que resume el sentimiento de este barrio de Carabanchel. Pero también están encantados con el presente, porque lejos de una obra ruidosa, la tuneladora Mayrit es silenciosa. Lo tiene todo. Nos explican que se debe a que "la tuneladora está formada por motores eléctricos, que son silenciosos". En el interior de la tuneladora, mientras perfora, se siente como una vibración, y no solo no se escucha en el exterior, en el interior de ella apenas tampoco.