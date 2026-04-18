¿Sabías que los majos y majas de Madrid no nacieron simpáticos sino protestones?

Gatos, chulapos, chisperos, Manolos, Isidros... Los madrileños pueden ser llamados de muchas formas, pero una que pocos conocen o utilizan es la de majos y majas. Al margen de lo que pueda parecer por su nombre, los majos y majas son fieles representantes de la chulería madrileña, que lleva sus costumbres hasta lo más alto. Estos personajes están presentes durante todo el año en la capital, pero sobre todo podemos verlos en San Isidro, un parte fundamental de la capital y del distrito de Carabanchel

A pocos días de las fiestas patronales, ha llegado el momento de elegir al Majo y la Maja de Madrid 2026. Será con una gala que se celebra hoy sábado 18 de abril. Los ganadores de este gran reconocimiento serán los encargados de ir por todas las verbenas, fiestas y actos representando los valores de la cultura madrileña.

Gala de elección al Majo y la Maja de Madrid 2026 en Carabanchel: todo lo que tienes que saber

En el Espacio Opañel de Carabanchel, organizada por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, se celebra hoy la Gala de elección al Majo y la Maja de Madrid 2026. Es el pistoletazo de salida para las futuras fiestas de San Isidro y cuentan con tres categorías: infantil, adulto y damas de honor.

El objetivo es mantener vivas las tradiciones de Madrid, como la vestimenta, bailes típicos o lenguaje. Los ganadores representan a la ciudad durante todo el año: van a verbenas, a las fiestas de todos los barrios, celebraciones del ayuntamiento...

Una de las ediciones anteriores para elegir al Majo y la Maja de Madrid 2026 / Federación de Grupos Tradicionales Madrileños

Para participar en la categoría adulta debes tener entre 16 y 50 años, para la infantil entre 7 y 15 años. Además de la edad, hay que contar con la nacionalidad española, acreditar alguna vinculación con Madrid (has nacido, vives, estudias...) e ir vestido con el traje de chulapo. Se admiten 10 participantes por cada categoría y normalmente son miembros de las agrupaciones castizas que forman la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños.

En la elección del Majo y la Maja de Madrid 2026 hoy en Carabanchel, la primera prueba será ir bien vestidos de chulapos. No puede faltar la actitud chulesca y hablar con gracia, para demostrar que eres un gato de verdad. Además, tienes que enfrentarte a preguntas culturales que pondrán a prueba sus conocimientos de Madrid.

Por último, hay una prueba de baile. Hay que demostrar la destreza con el chotis y pasodoble. El jurado observa con atención y se decanta por aquellos que han demostrado ser los más madrileños.

Iván Velasco y Vanesa Ledesma fueron Majo y Maja de Madrid durante 2025. Para los dos jóvenes, este reconocimiento fue un gran orgullo y se despiden este título con mucha pena, pero con gran satisfacción por el trabajo que han realizado.

"Representar al Madrid de mis amores ha sido un sueño, tenemos muchas tradiciones muy bonitas, que tenemos que seguir extendiendo los más jóvenes para que no terminen muriendo", explica Vanesa. Añade que, independientemente de su título, representar a la capital es algo que nunca va a dejar: "Voy a defender los valores madrileños, sea o no maja, esa es mi misión", cuenta.

¿Cuál es el origen de los Majos y Majas de Madrid?

El Majo y la Maja de Madrid 2026 se eligen hoy en Carabanchel, pero lo cierto es que es una tradición que nos lleva acompañando muchos años. Empezaron en barrios como Lavapiés y La Latina en el siglo XVIII.

Una de sus principales características es la chulería, al hablar y actuar. Esa actitud y estilo tan marcado surge como respuesta a la influencia de los franceses en España como una reivindicación para defender lo nuestro y no fijarnos tanto en las costumbres o modas de fuera, a través de trajes tradicionales, mantones y chalecos.

Aunque todos son representantes de la cultura madrileña, es entre mediados y finales del siglo XIX cuando aparecen los chulapos como una respuesta de la época. Eran personajes más modernos, urbanos y relajados.

En la obra de Francisco de Goya, los majo y majas no son solo personajes costumbristas. Son figuras clave para representar la sociedad española de su tiempo. El ejemplo más evidente es la Maja Desnuda, una mujer real, moderna y que rompe con la tradición europea.