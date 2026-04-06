Calles afectadas durante esta semana en Carabanchel por diferentes trabajos: consulta los horarios y zonas
Hasta el viernes, decenas de calles del distrito estarán cortadas
Como cada semana, desde la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel han anunciado las calles que se verán afectadas por diferentes cortes debido a trabajos de conservación de arbolado y zonas verdes.
Tendrán lugar desde este lunes al viernes, en horario aproximado de 8:30 a 13:30 horas. Y serán las siguientes:
Avenida Carabanchel Alto (entre Calle Enrique Martínez y Avenida de la Peseta). Corte de carril; Isletas Avenida de Abrantes con Avenida de los Poblados. Corte de carril; Isletas Calle Calderilla con Calle Thaler. Corte de carril; Isletas Calle Calderilla con Calle del Real. Corte de carril; Isletas Calle Eugenia de Montijo con Avenida de los Poblados. Corte de carril; Isletas Avenida Nuestra Señora de Fátima con Avenida Nuestra Señora de la Luz. Corte de carril; Isletas Calle Parque Eugenia de Montijo con Avenida de los Poblados. Corte de carril; Isletas Paseo Quince de Mayo. Corte de carril; Isletas Vía Lusitana con Avenida de la Peseta. Corte de carril; Isletas Vía Lusitana con Avenida de los Poblados. Corte de carril; Isletas Vía Lusitana con Calle Aguacate. Corte de carril; Mediana Calle Calderilla. Corte de carril; Mediana Calle Mercedes Arteaga. Corte de calle; Mediana Camino de las Cruces. Corte de carril; Mediana Avenida de la Peseta (entre Calle Lonja de la Seda y Calle Vía Lusitana). Corte de carril.
Además, la Plaza de los Navarros. Corte de carril; Rotonda Avenida de la Peseta con Avenida Carabanchel Alto. Corte de carril; Rotonda Calle Baleares con Calle Marqués de Jura Real. Corte de carril; Rotonda e isletas Calle Mazarambroz con Calle Ontanilla. Corte de carril; Vía Lusitana (tramo entre plaza Elíptica y avenida de los Poblados). Corte de carril; Vía Lusitana (tramo entre avenida de los Poblados y avenida de la Peseta). Corte de carril; Mediana Avenida Nuestra Señora de Valvanera. Corte de calle; Calle San Pantaleón. Corte de calle; Calle Jacinto Verdaguer. Corte de Carril; Calle Laguna (entre Calle Oca y Vía Carpetana). Corte de calle; Calle Argueso. Corte de Carril; Calle Eduardo Morales. Corte de Carril; Calle Ervigio. Corte de Carril; Plaza Fernández Ladreda. Corte de Carril; Calle General Serrano Orive. Corte de Carril; Avenida Nuestra Señora de Fátima. Corte de Carril; Calle San Sinesio. Corte de Carril; Calle Vía Carpetana. Corte de Carril; Calle Zaida. Corte de Carril; Calle Alfonso Martínez Conde. Corte de Carril; Calle Matilde Hernández. Corte de Carril. Y Calle Marcelino Camacho, con otro corte de Carril.