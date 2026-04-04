Los Reyes y sus hijas asisten por sorpresa a la procesión del Silencio en Carabanchel

Los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudieron por sorpresa este Viernes Santo a la procesión nocturna del Silencio, celebrada en el distrito madrileño de Carabanchel.

La presencia de la familia real concentró la atención de los vecinos que aguardaban la salida del cortejo desde la parroquia de San Sebastián Mártir. Muchos asistentes captaron imágenes con sus teléfonos móviles y las difundieron después en redes sociales.

Durante el recorrido también se escucharon gritos de "¡Viva el rey!".

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La procesión salió a las 21.00 horas

La procesión del Silencio partió a las 21.00 horas desde la plaza de la parroquia. En el recorrido pudieron verse los pasos de Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, el Santísimo Cristo de la Misericordia y del Perdón, la Piedad, el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.