El Centro de Mayores Monseñor Óscar Romero de Carabanchel está listo para el uso completo de sus socios: Así está tras las mejoras

En el barrio de Vista Alegre de Carabanchel están de enhorabuena. La ampliación del Centro de Mayores Óscar Romero ha finalizado sus obras de mejora de accesibilidad. Unos trabajos iniciados en noviembre de 2025 y que permiten ahora un uso integral de las instalaciones tras el traslado de otros servicios administrativos.

En total, la Junta Municipal de Carabanchel ha destinado 300.000 euros. Una inversión que ha servido para que ahora la totalidad del edificio se dedique a la atención de las personas mayores socias, mientras que la parte de servicios sociales se ha traslado al Centro de Servicios Sociales Vista Alegre. El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, quiso conocer de primera mano el resultado de los trabajos visitando el centro.

Entras obras han consistido, principalmente, en redistribuir el espacio de la primera planta -anteriormente dividido en despachos- que se ha recuperado para diferentes usos del centro de mayores. En esta planta se ha instalado el servicio de podología, se han creado tres nuevas salas polivalentes y se han reformado los aseos, siendo uno de ellos totalmente accesible. Una mejora que facilitará el uso diario de las instalaciones a todas las personas con movilidad reducida que acudan al centro.

En el sótano se ha ampliado la superficie del escenario. Asimismo, se ha instalado una rampa de acceso y se han sustituido las luminarias por LED. Mientras que en la planta baja se ha traslado la zona de recepción y se ha ampliado la de peluquería.

Entre las obras realizadas en el centro, en la tercera planta se ha aumentado la superficie del gimnasio / Ayuntamiento de Madrid

Por último, en la tercera planta, se ha aumentado la superficie del gimnasio para poder desarrollar actividades físicas de forma más cómoda. Además, en el conjunto del edificio se han instalado retenedores en las puertas de acceso a la escalera.

Estos son todos los servicios que ofrece el Centro Municipal de Mayores Monseñor Óscar Romero

El objetivo principal de estas obras ha sido adaptar el inmueble a las necesidades reales de los usuarios. Gracias a esta inversión, el centro ofrece ahora un entorno más funciona.

Con un horario de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, el centro ofrece servicios de animación sociocultural, podología, peluquería, comedor y cafetería, prensa diaria y sala de lecturas, aula de informática y zona wifi "Madrid". Además, se desarrollan talleres y actividades culturales y manuales; así como artísticas, de mantenimiento físico y preventivas, de autocuidados o actividades formativas de educación digital básica e informática.