¿Te suena su cara? Si eres vecino de Carabanchel probablemente Maribel sea una de las primeras caras que viste, fuera de tu familia

Cientos de historias de embarazo, nervios antes del parto y primeros días de crianza han pasado por la consulta de Maribel Marquina. Desde hace 32 años trabaja como matrona en Carabanchel, acompañando a generaciones de mujeres del distrito en una de las etapas más importantes de sus vidas. Antes ejerció en otros lugares, pero fue en Carabanchel, en su barrio de toda la vida, donde consolidó gran parte de su trayectoria profesional.

El vínculo con el Distrito 11 se nota incluso fuera de la consulta. No es raro que alguna mujer se acerque a saludarla por la calle o le recuerde el nacimiento de su hijo. "Eso me ha pasado toda la vida", cuenta entre risas a este periódico al recordar esos encuentros inesperados con madres que atendió años atrás. Un cariño que, además, también pasa de madres a hijas: "Hay madres que cuando sus hijas cumplen 18 les dicen que vengan a verme", confiesa.

Maribel trabaja en el Centro de Salud Comunitario de Carabanchel, por lo que su labor se centra en el seguimiento del embarazo, la preparación al parto y el acompañamiento tras el nacimiento del bebé, no en la atención hospitalaria de partos. Desde allí ha acompañado a cientos de mujeres del distrito. Todas ellas son "sus mujeres". Así de claro lo afirma. Maribel insiste en que no ve a las mujeres como pacientes en el sentido tradicional, sino como personas a las que acompaña en un momento muy importante de sus vidas. E incluso hay algunas que nada más salir de dar a luz, "me llaman para preguntarme alguna duda o pedirme que revisen cómo están. Puede tener dos matronas si quieren, lo importante es que alguien les vea".

Una consulta donde cada embarazo es distinto y por donde han pasado cientos de carabancheleras

Para Maribel, la maternidad no se puede tratar de forma automática. Cada embarazo tiene sus circunstancias y cada mujer vive el proceso de manera diferente. Por eso insiste en que su trabajo exige escuchar y conocer bien a quien entra en la consulta. “Cada vez que se abre la puerta no existe rutina. Cada persona que entra es una persona distinta”, explica.

Maribel Marquina posa para La CRónica de Carabanchel a las puertas del Centro de Salud Comunitario de Carabanchel / M.S.

Esa filosofía marca su forma de trabajar desde la primera visita. En las primeras consultas intenta entender la situación completa de cada mujer, no solo desde el punto de vista médico. Según explica, busca hacer “un abordaje holístico”, teniendo en cuenta aspectos sociales, emocionales y psicológicos.

Una parte importante de su trabajo son los grupos de preparación al parto. En ellos, varias mujeres que se encuentran en etapas similares del embarazo comparten sesiones de información, ejercicio y apoyo mutuo. Las clases combinan distintos contenidos y actividades. Como describe Maribel, “hay parte teórica, parte de ejercicio, relajación, respiración… digamos que es un todo”. Además de aprender sobre el parto o el cuidado del bebé, muchas mujeres encuentran en estos grupos un espacio para compartir miedos, dudas y experiencias con otras futuras madres.

El trabajo de matrona: un apoyo integral durante años

Maribel destaca que su labor va más allá de lo clínico, "que no abarca ningún otro profesional", explica:

Apoyo psicológico y emocional durante el embarazo. Escucha y seguimiento emocional para afrontar dudas, miedos y cambios en el cuerpo.

durante el embarazo. Escucha y seguimiento emocional para afrontar dudas, miedos y cambios en el cuerpo. Preparación para el parto y seguimiento postparto. Cursos de preparación, información sobre el parto y acompañamiento en recuperación postparto.

Cursos de preparación, información sobre el parto y acompañamiento en recuperación postparto. Acompañamiento en la crianza de bebés de 0 a 3 años. Es un programa que tienen en el CSC donde ofrecen orientación sobre sueño, alimentación, rutinas y dificultades durante los primeros años.

Así ha visto la evolución de Carabanchel en las últimas décadas

En estos 32 años, Maribel también ha visto cómo ha evolucionado Carabanchel. La llegada de nuevas familias y culturas ha cambiado el perfil de muchas consultas y de los grupos de preparación al parto. Pero, lejos de verlo como una dificultad, considera que la diversidad cultural enriquece el trabajo. Como afirma, “la cultura no es una barrera, pero tiene que servirnos para crear aprendizajes nuevos”.

Después de más de tres décadas trabajando en el distrito, Maribel ha acompañado a varias generaciones de familias. Algunas mujeres que acudieron a sus grupos hace años regresan ahora con nuevos embarazos o simplemente se acercan para contarle cómo han crecido sus hijos. "Hace unos meses una mujer me dio la noticia de que iba a ser abuela, poder haber atendido también a la hija ha sido como un regalo para mí".

Y aunque han pasado más de tres décadas desde que empezó a trabajar en el distrito, su forma de entender la profesión sigue siendo la misma: escuchar, acompañar y estar cerca de las mujeres en uno de los momentos más importantes de sus vidas.