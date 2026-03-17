El yacimiento romano que puede cambiar la historia de Madrid: está en Carabanchel y son más de 40 hectáreas

Una de las causas por la que más se han movilizado los vecinos de Carabanchel en su historia ha sido por dar valor al yacimiento romano del distrito. Se trata de uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid, tanto por su extensión de 44 hectáreas, el más grande de la región, como por su cronología, data del siglo IV a.C.

Está bajo el suelo del parque Eugenia de Montijo, en el recinto de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua y los escombros de la antigua cárcel. Ahora, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, junto con otras entidades culturales, han preparado una exposición con la que buscan darle el valor que consideran que no ha tenido. Un yacimiento que el Colegio de Profesional de Arqueología de Madrid solicitó su declaración como Bien de Interés Cultural, pero la Comunidad de Madrid rechazó.

El yacimiento romano que pudo cambiar la historia de Madrid

Para Carlos Caballero, portavoz del Colegio de Arqueólogos de Madrid, los vecinos de Carabanchel son: "los más guerreros que he visto para defender el patrimonio del distrito, como la identidad de los pueblos que se perdieron en la adhesión a Madrid", cuenta en declaraciones a este periódico.

Carlos Caballero, uno de los profesionales que trabajó en el yacimiento romano de Carabanchel, comparte que es uno de los más importantes de la región, además de lamentar que nunca se haya podido investigar científicamente. Es una zona que su exploración ha estado condicionada a las obras. Eso ha provocado que se trate de una zona de continuos hallazgos y con frentes abiertos.

El yacimiento romano de Carabanchel está bajo el suelo de la calle Eugenia de Montijo, entre otras zonas del distrito / Colegio Profesional de Arqueología de Madrid

Como explica a La CRónica Carlos Caballero del Colegio de Arqueólogos de Madrid, se trata de un yacimiento romano de características muy importantes. La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto argumentan que se trata de un descubrimiento que "podría reescribir la historia urbana de la capital".

Y es que está por determinar si se trata de una villa romana o de una ciudad romana. En caso de que las investigaciones terminaran dándole la identidad de ciudad, cuyo nombre desconocemos, podría ser "la primera ocupación romana de Madrid". Eso es teniendo en cuenta la estructura actual del territorio, porque hay que recordar que fue en 1948 cuando Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto se incorporan a la capital, así que en la época romana el distrito era otro municipio.

El mosaico con el nombre de ‘Las Cuatro Estaciones’, del siglo IV, fue el primer hallazgo de este yacimiento en el año 1819. Representando el otoño, fue el punto de partida en una zona de continuos hallazgos. El viaje de agua es uno de los puntos que más sorprendió a Carlos Caballero, se trata de un sistema de distribución de agua por una red de galerías subterránea y que se mantiene en perfectas condiciones.

El mosaico de 'Las cuatro estaciones' fue el punto de partida en el yacimiento romano de Carabanchel / Colegio Profesional de Arqueología de Madrid

Un horno de producción cerámica, una escultura en bronce muy pequeña de la diosa romana Minerva, tambores de columnas (bloques cilíndricos de piedra que apilados forman una columna), monedas o numerosas tejas fueron otros de los objetos que todavía hoy se encuentran en la zona. De hecho, el arqueólogo recuerda como que anécdota que a día de hoy, en el cementerio de la ermita suelen salir piezas cuando se cava para enterrar a un ser querido.

‘Carabanchel bajo tierra: el yacimiento que Madrid decidió olvidar’ es una exposición gratuita de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, junto con otras asociaciones culturales. Está disponible hasta el 27 de marzo en la Biblioteca Ana María Matute, en el barrio de San Isidro.