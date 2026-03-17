Así creció Santiago Segura en Carabanchel (Madrid): un piso de 45 metros cuadrados y episodios complicados de bullying

Santiago Segura se ha convertido en el personaje de las últimas semanas tras el exitoso estreno de 'Torrente presidente'. Aunque ahora es uno de los directores y actores más famosos de España y tiene un espectacular piso en la zona de Conde Duque, lo cierto es que sus inicios fueron muy humildes. El madrileño siempre ha hablado orgulloso del distrito que le vio crecer, Carabanchel, una parte muy importante de su juventud.

Así fue la infancia de Santiago Segura en Carabanchel (Madrid)

Nacer y crecer en Carabanchel marcó gran parte de la personalidad y el humor de Santiago Segura. El actor y director siempre ha hablado con cariño de su etapa en el distrito madrileño, en el que vivió desde que nació hasta pasados los 20 años. En diferentes entrevistas, él mismo ha explicado que tuvo una infancia "muy normal", parte de una familia trabajadora, con su padre siendo parte en una fábrica de tuercas y tornillos.

Con 12 años, el actor ya grababa sus primeras películas en la zona de Carabanchel Bajo, confirmando que era su gran pasión. Sus padres fueron una parte fundamental en este proceso, apoyándole a pesar de que tuvieran "ese resquemor a que acabara pidiendo en una esquina", explicó en una entrevista para EuropaPress. Santiago explica que ahora se sentirán "orgullosos y aliviados desde el cielo" y les agradece todo su apoyo, como compartió en una publicación en Instagram que le dedicó a su padre: "Gracias por tenerme, por cuidarme, por ayudarme, por preocuparte, por enseñarme, por traerme… Gracias de corazón".

Una imagen que compartió Santiago Segura de su juventud / Instagram Santiago Segura

A pesar de sus buenos recuerdos en el barrio, Santiago Segura se ha sincerado en diferentes ocasiones del acoso escolar que sufrió con 12 años. "La adolescencia fue un horror, de pequeño gordito eres simpático, pero los niños son muy crueles: me llamaban "el bola" o "piraña", como el de 'Verano azul'", explico en una entrevista con TeleMadrid. El actor relató episodios verdaderamente complicados para un joven: "Me pegaban bastante, cuando quería ser el gracioso de la clase, era muy cínico, cabroncete, el gorila, recuerdo muchos días salir corriendo hacia el autobús antes de que me zurraran. Un día vine con un pomo hinchado y la respuesta de mi padre era el polo opuesto a mi madre: “se la devuelves”, en un momento si lo hice y no me volviera a molestar”.

En su etapa estudiando en el Instituto San Isidro de Madrid, se compró una cámara super-8 de la marca Bolex por 900 pesetas en El Rastro de Madrid. Con ella comenzó a dirigir cortometrajes de tres minutos, que era la máxima duración que permitían los cartuchos de película super-8, de quince metros, que él utilizaba.

Santiago Segura vivía en un piso de 45 m2 en Carabanchel

En una de sus entrevistas en 'El Hormiguero', Santiago Segura relató cómo era el piso en el que él y su familia residían en Madrid. El director de 'Torrente' explicó que: "Mi caso fue muy raro, porque yo no me fui de casa, se fueron mis padres". Se trataba de una vivienda de solo 45 m2 en la zona de Carabanchel Bajo.

"Mis padres querían cambiar de casa y yo dije: yo no me muevo", así que la decisión fue que ellos se marcharán a su nuevo hogar en la zona de Leganés, un piso algo más holgado, y él se quedara en la residencia familiar. Dio este paso con menos de 20 años: "Tenía 19 años, ya había juntado algo de pasta y me dijeron si realmente iba a pagarles. Yo les dije que sí, pero al final no pagué nada", comentó entre risas.

Desde entonces, siempre ha puesto Carabanchel por bandera y a su gente. Prueba de ello es que en 'Torrente presidente', uno de los personajes va a estar interpretado por Omar Montes, vecino de Pan Bendito.