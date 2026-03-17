¿Sabías que el ajedrez desgasta físicamente y los jugadores pueden perder hasta 3 kilos?

El 1 de agosto de 1986 se fundó el Club Ajedrez Carabanchel (en aquel momento se llamaba 'Alfil dama'), y desde entonces llevan dando jaque mate por toda la capital. Este año cumplen su 40º aniversario, y actualmente forman parte del club 133 vecinos (entre alumnos y socios) del distrito. Es reconocido como deporte desde el año 2000 por el Comité Olímpico Internacional (COI), aunque todavía no está presente en los Juegos Olímpicos.

Nació por la "iniciativa e inquietud" de aglomerar la pasión por el ajedrez de los vecinos de Carabanchel, y ahora vive su mejor momento, con hasta cuatro equipos federados. Y, desde aquel entonces, el club ha cambiado y evolucionado de lo lindo. "Además de en la gestión, lo que más ha cambiado es que antes un ajedrecista para aprender se tenía que leer libros y ahora lo puedes hacer viendo vídeos o descargándote una aplicación", nos explica Sandro Muñoz, presidente.

"Sobre los años 2000" este club alcanzó su máximo esplendor deportivo, cuando llegó a competir en división de honor, que es la primera división de este deporte. Ahora juega en lo que sería "la tercera división", y no está mal, ya que de 2010 a 2020 el equipo estuvo desaparecido.

Lo más bonito del ajedrez es...

De los 133 vecinos que forman parte del club, el presidente nos cuenta que "el 40 % tienen entre 7 y 15 años. Y la otra gran parte son mayores de 50 años". Y se atreve a afirmar que "el ajedrez está en su mayor momento de esplendor en España. En Madrid puede haber unos 500 torneos al año".

Y ellos dan clases desde 30 euros al mes, para seguir formando grandes ajedrecistas carabancheleros. En este deporte se desarrollan diferentes cualidades para el presidente:

Carácter caballeroso . Los jugadores se tienen que dar la mano antes y después de la partida, de forma obligatoria.

. Los jugadores se tienen que dar la mano antes y después de la partida, de forma obligatoria. Aumento de capacidad de cálculo , porque hay que medir cada movimiento.

, porque hay que medir cada movimiento. Manejo de frustración , ya que la mayoría de veces "no sabes dónde has perdido la partida".

, ya que la mayoría de veces "no sabes dónde has perdido la partida". Visión espacial: ver y anticipar los movimientos.

Aunque, indudablemente, para Sandro Muñoz lo más bonito del ajedrez es "que se enfrentan un niño de 15 años y un señor de 50 y puede estar totalmente igualado". Y es el juego de mesa más practicado del mundo, con más de 500 millones de jugadores.

Un deporte en el que no lo es todo la táctica; también el físico es fundamental

Puede parecer sorprendente, pero la realidad es que el ajedrez es un deporte que desgasta mucho físicamente y hay que estar preparado para ello, ya que en un torneo "se pueden llegar a perder 3 kilos". ¿Por qué? La razón es muy sencilla. La masa cerebral consume una gran cantidad de glucosa y azúcar, es de los músculos que más consume.

El presidente del club de Carabanchel nos explica que "hay que preparar tanto la táctica como el físico. El desgaste de dedicir qué hacer en una jugada te hace gastar una cantidad de calorías tremenda. Los mejores ajedrecistas del mundo son grandes deportistas".

Desde este club, que cumple su 40º aniversario, tienen claro que esto "solo acaba de empezar". Quieren ser "un servicio al barrio", organizan grandes torneos todos los años, el pasado viernes realizaron uno escolar con ocho colegios implicados, y cualquiera es bienvenido para dar jaque mate.