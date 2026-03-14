De 84 euros al mes en Moratalaz a 149 en Salamanca: por qué CrossFit se ha convertido en un deporte tan "caro"

Con más de un centenar de boxes acreditados, CrossFit se ha convertido en uno de los deportes de moda en la capital. El 2024 atravesó una "crisis" por el aumento de las cuotas de afiliación que los centros tienen que pagar a CrossFit, ya que es una marca registrada.

Como publicamos en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la tarifa aumentó hasta los 4.500 dólares anuales, algo más de 3.000 euros al año. La subida de los precios generó controversia entre los propietarios de los boxes. Por un lado, quienes aplaudían el incremento de las cuotas si esto se traducía en mejor calidad para los afiliados (socios), y, por otro, quienes la consideraron "totalmente desmesurada".

CrossFit, basado en movimientos funcionales de alta intensidad, se ha consolidado como la alternativa favorita para los que buscan combinar fuerza, resistencia y cardio en sesiones variadas, y sobre todo para aquellos a quienes el gimnasio tradicional les resulta aburrido.

Imagen de archivo. Competición de CrossFit en Wezone. / Cedida

Sin embargo, el precio puede llegar a multiplicarse por tres si se comparan las tarifas ilimitadas de CrossFit, que permiten el acceso a todas las clases, con la suscripción a un gimnasio low cost, que de media cuesta unos 35 euros al mes. Como hemos analizado en este diario, el precio varía (y mucho) dependiendo del distrito madrileño.

Cuánto cuesta entrenar CrossFit en cada distrito de Madrid

En Chamberí, la tarifa ilimitada ronda los 136 euros al mes, mientras que en Ciudad Lineal se sitúa en 112 euros. Chamartín y San Blas registran precios similares, alrededor de 115 euros, y en Retiro la media asciende a 125 euros.

Ya fuera de la M-30, Moratalaz ofrece la tarifa más baja de la ciudad, con 84,90 euros. Salamanca, Arganzuela y Moncloa-Aravaca lideran con 149 euros mensuales, convirtiéndose en los distritos madrileños más caros para entrenar CrossFit.

Otros distritos, como Hortaleza (115 euros), Villa de Vallecas (110 euros) o Vicálvaro (95 euros), muestran que es posible entrenar (casi cualquier día de la semana) sin superar los 120 euros. En otras zonas de la capital como Carabanchel, el precio de la tarifa ilimitada de CrossFit oscila entre 95 y 110 euros, mientras que Fuencarral-El Pardo y Latina se sitúan en 110 euros, se sitúan con un precio medio.

También hay que tener en cuenta que no todos los centros están autorizados para ofrecer CrossFit, ya que, como hemos señalado, se trata de una marca registrada. Por eso, algunos boxes se presentan bajo el paraguas de “entrenamiento funcional”, aunque en la práctica los WOD -Workouts of the Day- son idénticos a los de CrossFit.

¿CrossFit es un deporte para todo el mundo?

Para aquellos que desean adentrarse en el mundo de CrossFit, el fisioterapeuta Borja Guardiola Poncet, de la unidad de Fisioterapia Deportiva de la Clínica DKF, recomienda un enfoque progresivo. "Es fundamental comenzar con un entrenamiento personalizado, trabajar con un entrenador para aprender la técnica correcta y aumentar la intensidad gradualmente".

También destaca la importancia de fortalecer la musculatura estabilizadora del core (músculos del abdomen, parte baja de la espalda, glúteos y pelvis), hombros y caderas, que ayuda a prevenir descomposiciones y reduce el riesgo de lesiones durante los entrenamientos intensos.

Eso sí, a pesar de todos los riesgos de los que hemos hablado, CrossFit ofrece importantes beneficios si se practica con seguridad:

Incrementa la fuerza muscular

Mejora la movilidad

Aumenta la densidad ósea

Ayuda a prevenir la pérdida ósea

CrossFit puede ser un aliado para mejorar la condición física general de todas las personas. La clave está en la supervisión, la técnica y la progresión gradual.