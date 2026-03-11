Así será el 'nuevo' Carabanchel: 150 millones de euros de inversión para construir 250 viviendas

Madrid es una ciudad en constante cambio y evolución. Cada vez es más común conocer nuevos proyectos de barrios, zonas o rincones que buscan reformar y remodelar su aspecto. Incluso aquellos barrios más antiguos, arraigados a la capital, viven este tipo de proyectos.

Y ese es el caso del distrito de Carabanchel, un barrio de los de siempre que busca renovarse creando una zona de un mayor choque cultural entre lo clásico y lo moderno. Este barrio, conocido no especialmente por su alto poder adquisitivo, va a ser sometido a un profundo proceso de cambio y adaptación a los nuevos tiempos.

Un proyecto único para renovar Carabanchel

El proyecto, que ya está confirmado y en marcha, contará con el sello de Kronos Real Estate Group. Este gigante del sector ha presentado ya su nuevo proyecto urbanístico para revitalizar Carabanchel como nunca se ha hecho con otro barrio de Madrid de características similares.

Tanto es así que el programa, dividido en varias fases, va a suponer una inversión de 150 millones de euros. Esta cifra, realmente alta, pretende buscar la recuperación progresiva de antiguos inmuebles en desuso del distrito.

Será una actuación integral orientada a la revitalización urbana, a través de la arquitectura, combinando vivienda, comercio y espacios culturales. Además, en cifras globales, el plan sumará 38.000 metros cuadrados y prevé la construcción de unas 250 viviendas.

Un nuevo Carabanchel está a punto de nacer. Esa es la intención que tiene la empresa Kronos Real Estate Group, una compañía inmobiliaria que cuenta con una cartera de 18.000 viviendas y que se mantiene año tras año en una facturación estable que oscila los 500 millones de euros.

Pasarela interior en el proyecto La Central de Kronos en Carabanchel (Madrid) / Kronos Home

El proyecto supone una reforma parcial del barrio para la recuperación de antiguos inmuebles que hoy no están en funcionamiento en la zona. De hecho, este nuevo desarrollo va a tener un total de 25 nuevos activos.

El 60%, es decir, 15 de esos 25 activos, corresponden a rehabilitación. Mientras tanto, los 10 desarrollos restantes son completamente nuevos. En esos últimos diez se incluyen la construcción de las 250 viviendas en una extensión de 38.000 metros cuadrados.

Modernizar respetando la identidad propia

La estrategia de Kronos en Carabanchel prioriza la recuperación de edificios industriales abandonados o infrautilizados, muchos de ellos en estado de deterioro o desuso, con el objetivo de reintegrarlos en la vida urbana del barrio.

Cabe destacar que, a pesar de la gran revolución que supondrán estos trabajos, uno de los grandes objetivos de la compañía es preservar los elementos arquitectónicos originales. No obstante, deberán estar adaptados a los nuevos usos residenciales, comerciales y culturales.

Solar donde se levantará el edificio de Juan Herreros, en la calle Antoñita Jiménez, frente a la estructura de la antigua fábrica de Cocinas Cobo / ANDREA COMAS

Además de la construcción de nuevas viviendas, este proyecto incorpora nuevos desarrollos arquitectónicos concebidos como piezas singulares, si bien han sido diseñadas como parte de una trama urbana común que cuentan con una identidad propia y un alto valor arquitectónico.

Dinamizar el barrio

Esta intervención pretende también dinamizar el barrio, diseñando una estrategia a medida basada en la escucha activa del entorno y en las necesidades urbanas y sociales existentes. Por ello, dentro de los múltiples focos activos habrá nuevos espacios destinados a comercio de proximidad, restauración y actividades culturales, con salas polivalentes para galerías, talleres o estudios creativos.

"No se trata de imponer un desarrollo estándar ni de replicar fórmulas preconcebidas, sino de trabajar desde el urbanismo para acompañar la evolución natural del barrio, respetando su identidad y contribuyendo a poner en valor un patrimonio ignorado". Así lo ha explicado Saïd Hejal, consejero delegado de Kronos Real Estate Group.