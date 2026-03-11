Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hotel 101 MadridAbortoGeorgina RodríguezMuerto Casa de CampoAmpliación del MetroAtlético de MadridMarta SánchezImsersoColegios Forbes
instagramlinkedin

DIVIDIDO EN VARIAS FASES

Así será el 'nuevo' Carabanchel: 150 millones de euros de inversión para construir 250 viviendas

El plan, a cargo de Kronos Real Estate Group, busca revitalizar este barrio madrileño combinando espacios residenciales, comerciales y culturales

Vista a futuro de parte del proyecto 'nuevo Carabanchel'

Vista a futuro de parte del proyecto 'nuevo Carabanchel' / Kronos Home

Daniel Romera

Madrid es una ciudad en constante cambio y evolución. Cada vez es más común conocer nuevos proyectos de barrios, zonas o rincones que buscan reformar y remodelar su aspecto. Incluso aquellos barrios más antiguos, arraigados a la capital, viven este tipo de proyectos.

Y ese es el caso del distrito de Carabanchel, un barrio de los de siempre que busca renovarse creando una zona de un mayor choque cultural entre lo clásico y lo moderno. Este barrio, conocido no especialmente por su alto poder adquisitivo, va a ser sometido a un profundo proceso de cambio y adaptación a los nuevos tiempos.

Un proyecto único para renovar Carabanchel

El proyecto, que ya está confirmado y en marcha, contará con el sello de Kronos Real Estate Group. Este gigante del sector ha presentado ya su nuevo proyecto urbanístico para revitalizar Carabanchel como nunca se ha hecho con otro barrio de Madrid de características similares.

Tanto es así que el programa, dividido en varias fases, va a suponer una inversión de 150 millones de euros. Esta cifra, realmente alta, pretende buscar la recuperación progresiva de antiguos inmuebles en desuso del distrito.

Será una actuación integral orientada a la revitalización urbana, a través de la arquitectura, combinando vivienda, comercio y espacios culturales. Además, en cifras globales, el plan sumará 38.000 metros cuadrados y prevé la construcción de unas 250 viviendas.

Un nuevo Carabanchel está a punto de nacer. Esa es la intención que tiene la empresa Kronos Real Estate Group, una compañía inmobiliaria que cuenta con una cartera de 18.000 viviendas y que se mantiene año tras año en una facturación estable que oscila los 500 millones de euros.

Pasarela interior en el proyecto La Central de Kronos en Carabanchel (Madrid)

Pasarela interior en el proyecto La Central de Kronos en Carabanchel (Madrid) / Kronos Home

El proyecto supone una reforma parcial del barrio para la recuperación de antiguos inmuebles que hoy no están en funcionamiento en la zona. De hecho, este nuevo desarrollo va a tener un total de 25 nuevos activos.

El 60%, es decir, 15 de esos 25 activos, corresponden a rehabilitación. Mientras tanto, los 10 desarrollos restantes son completamente nuevos. En esos últimos diez se incluyen la construcción de las 250 viviendas en una extensión de 38.000 metros cuadrados.

Modernizar respetando la identidad propia

La estrategia de Kronos en Carabanchel prioriza la recuperación de edificios industriales abandonados o infrautilizados, muchos de ellos en estado de deterioro o desuso, con el objetivo de reintegrarlos en la vida urbana del barrio.

Cabe destacar que, a pesar de la gran revolución que supondrán estos trabajos, uno de los grandes objetivos de la compañía es preservar los elementos arquitectónicos originales. No obstante, deberán estar adaptados a los nuevos usos residenciales, comerciales y culturales.

Solar donde se levantará el edificio de Juan Herreros, en la calle Antoñita Jiménez, frente a la estructura de la antigua fábrica de Cocinas Cobo

Solar donde se levantará el edificio de Juan Herreros, en la calle Antoñita Jiménez, frente a la estructura de la antigua fábrica de Cocinas Cobo / ANDREA COMAS

Además de la construcción de nuevas viviendas, este proyecto incorpora nuevos desarrollos arquitectónicos concebidos como piezas singulares, si bien han sido diseñadas como parte de una trama urbana común que cuentan con una identidad propia y un alto valor arquitectónico.

Dinamizar el barrio

Esta intervención pretende también dinamizar el barrio, diseñando una estrategia a medida basada en la escucha activa del entorno y en las necesidades urbanas y sociales existentes. Por ello, dentro de los múltiples focos activos habrá nuevos espacios destinados a comercio de proximidad, restauración y actividades culturales, con salas polivalentes para galerías, talleres o estudios creativos.

Noticias relacionadas y más

"No se trata de imponer un desarrollo estándar ni de replicar fórmulas preconcebidas, sino de trabajar desde el urbanismo para acompañar la evolución natural del barrio, respetando su identidad y contribuyendo a poner en valor un patrimonio ignorado". Así lo ha explicado Saïd Hejal, consejero delegado de Kronos Real Estate Group.

TEMAS

  1. Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
  2. La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
  3. Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos
  4. El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
  5. Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
  6. Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
  7. Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas
  8. El Primark italiano abre su tienda más grande en Madrid: moda a precios asequibles

Así será el 'nuevo' Carabanchel: 150 millones de euros de inversión para construir 250 viviendas

Así será el 'nuevo' Carabanchel: 150 millones de euros de inversión para construir 250 viviendas

La AVT arremete contra la política penitenciaria en su homenaje a las víctimas por el 11M en Madrid: “No puede haber justicia con la sensación de que las penas se diluyen”

La AVT arremete contra la política penitenciaria en su homenaje a las víctimas por el 11M en Madrid: “No puede haber justicia con la sensación de que las penas se diluyen”

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

El Madrid de los tebeos: guía para no perderse en la Feria del Cómic que trae a los autores más laureados de Europa

El Madrid de los tebeos: guía para no perderse en la Feria del Cómic que trae a los autores más laureados de Europa

Ya disponible la reserva de entradas gratuitas para las visitas guiadas al Banco de España: así puedes hacerte con una antes de que se agoten

Ya disponible la reserva de entradas gratuitas para las visitas guiadas al Banco de España: así puedes hacerte con una antes de que se agoten

El PSOE lleva al Senado una moción para obligar a Ayuso a implantar el registro de objetores del aborto

El PSOE lleva al Senado una moción para obligar a Ayuso a implantar el registro de objetores del aborto

La Feria del Cómic de Madrid crece en su segunda edición con más expositores y enfocada en el cómic europeo

La Feria del Cómic de Madrid crece en su segunda edición con más expositores y enfocada en el cómic europeo

Pitbull y Lil Jon actuarán en Madrid y Barcelona: éstas son las dos últimas oportunidades para hacerte con las entradas

Pitbull y Lil Jon actuarán en Madrid y Barcelona: éstas son las dos últimas oportunidades para hacerte con las entradas