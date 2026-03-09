La zona de Madrid donde el tiempo de buscar aparcamiento se ha reducido más de la mitad

Buscar una plaza para aparcar es, sin duda, una de las tareas más tediosas que puedes sufrir en tu día a día. En muchas ocasiones, este simple acto, que forma parte de una rutina más compleja, es capaz de quitarte diez, veinte, o incluso treinta minutos de los que no dispones.

Sin embargo, cada vez es más habitual que se aprueben y, por lo tanto, sufrir nuevas normas de tráfico que buscan ayudar a los conductores en aspectos como este. Y ese es el caso del barrio de Comillas, en Carabanchel, donde el tiempo de buscar aparcamiento se ha reducido más de la mitad durante el último año.

Una nueva realidad para aparar en Carabanchel (Madrid)

La puesta en funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en este barrio del distrito de Carabanchel, en Madrid, ha supuesto un antes y un después para todos los vecinos. Este servicio se ha traducido en, entre otras variables, que buscar aparcamiento haya pasado de los 19:30 minutos a los 7:13 actuales.

Así lo recoge el estudio promovido por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, que evalúa el impacto real de la implantación del SER en una zona concreta de la ciudad. Sus resultados reflejan además una mejora en la movilidad del barrio y menores niveles de ruido y contaminación.

Vehículos estacionados en el barrio de Comillas, Carabanchel / FELIPE NOMBELA

Para ello se han comparado parámetros definidos antes de la implantación de esta medida, concretamente en abril de 2025, dos meses y medio antes de su entrada en vigor, y después de ella, en octubre.

Fue en julio cuando se estrenaron los nuevos parquímetros en este barrio de Carabanchel, tras recibir el apoyo mayoritario de la vecindad y de la Junta del Distrito. En total, están en funcionamiento un total de 2.186 plazas, la inmensa mayoría (2.076) para los residentes de la zona y 110 de ellas, de color azul, reservadas para el aparcamiento de rotación en el barrio.

Carabanchel (Madrid) mejora en todos los parámetros

Por ejemplo, este estudio refleja que, con el SER, se ha constatado un 19% de aumento en la disponibilidad de ocupación en la vía pública al pasar de un promedio de un 87% en abril al 70% en octubre.

Antes de la implantación del SER, el promedio de ocupación en la mañana era del 82% en las plazas en superficie del barrio de Comillas, mientras que en la tarde y en la noche alcanzaba el 89%. Tras la activación del nuevo servicio, el promedio de ocupación se redujo al 67% por las mañanas, al 60% por las tardes y al 84% por las noches.

También se registra una mayor rotación de vehículos ya que, en las 696 plazas analizadas, estacionaron 1.508 vehículos en abril y 1.708 en octubre. Esto supuso un incremento del 13% en el número de vehículos estacionados en el mismo espacio y tiempo. Además, la estancia media de cada vehículo también se ha reducido un 20%, desde las 2,57 horas registradas en abril a las 2,23 horas de octubre.

En cuanto a la carga y descarga, la ocupación promedio de las plazas ha caído un 61%, del 52% previo a la implantación del SER, al 20% registrado una vez puesto en marcha el servicio. Estas cifras reflejan una mayor disponibilidad de las plazas de carga y descarga, una mejora del tráfico y la reducción de la infracción.

Reducción de la ilegalidad gracias a la zona SER

Por otra parte, el análisis de la ilegalidad en el estacionamiento también muestra grandes mejores. Dicho análisis refleja una reducción del 85%, con efectos derivados en la mejora del tráfico y de la seguridad vial.

Por ejemplo, el promedio de vehículos estacionados de forma irregular antes de la activación de las zonas verde y azul era de 297 a la semana. Esa cifra se redujo en octubre hasta los 45.

Sobre la contaminación acústica, el informe es claro. Al medirse la intensidad del ruido percibido por el oído humano en nueve puntos del barrio de Comillas, el resultado ha sido la reducción de un 21% en el nivel promedio de presión sonora.

Otras cifras que demuestran el cambio

El tránsito de vehículos en Comillas también se ha visto reducido en un 4%, mientras que la velocidad media ha aumentado un 7%. Para obtener estos datos se analizó el tránsito diario de vehículos y la velocidad media en dos carriles por sentido de la calle Antonio López, a la altura de los números 42 y 43.

En el caso de las mediciones realizadas junto al número 42 destaca que en abril se registró una media de 6.239 vehículos al día, cifra que se redujo en octubre hasta los 6.025. En el punto situado en el número 43, la reducción fue aún mayor, de 7.974 vehículos diarios antes de la implantación del SER, a los 7.652 registrados tras la entrada en vigor del servicio.

Zona SER en el barrio de Comillas, Carabanchel / FELIPE NOMBELA

La velocidad ha pasado de los 14,76 km/h a los 15,73 km/h, lo que se traduce en menor tráfico de agitación y mayor fluidez en la circulación rodada. Además, el ahorro de tiempo en la búsqueda de aparcamiento ha implicado una reducción del 67% de óxidos de nitrógeno (NOx), en concreto de 2.737 gramos de NOx menos al día.

La de Comillas ha sido una de las últimas ampliaciones del SER realizadas por el Ayuntamiento de Madrid y que ha hecho posible la reciente creación de más de 41.000 plazas en 17 barrios de cinco distritos (Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Latina, Carabanchel y Usera).