Esta cafetería de Carabanchel es una de las 20 mejores del mundo: tiene café de especialidad y cócteles

Disfrutar de un buen café, sea la hora que sea, se ha convertido en uno de los mejores placeres durante el día para gran parte de los madrileños. Pues bien, a partir de ahora, los vecinos de Carabanchel podrán disfrutar de esta actividad en una de las mejores cadenas de cafeterías de todo el mundo.

El barrio madrileño acoge desde hace unas semanas la nueva sede de Hola Coffee Madrid, exactamente en Avenida Pedro Díez 21. Esta reconocida marca de café de especialidad ha logrado situarse entre las 20 mejores cafeterías del mundo en el ranking internacional The World's 100 Best Coffe Shops 2026, presentado recientemente en la capital.

Esta simbiosis no solo es una buena noticia para los amantes del café. Supone también la consolidación de Carabanchel como uno de los distritos más dinámicos de la capital en cuanto a gastronomía contemporánea y proyectos independientes con identidad propia.

Hola Coffe: dos años seguidos dentro de las 20 mejores cafeterías del mundo

El reconocimiento internacional que tiene esta marca no llega por casualidad. Hola Coffee lleva años trabajando con un modelo centrado en el café de especialidad, cuidando cada variable del proceso, desde la selección, la molienda o la extracción final en taza. De hecho, esto le ha llevado a la 19ª posición del ránking mencionado con anterioridad (12ª el año pasado).

En su nuevo espacio en Carabanchel, la propuesta se amplía con una barra más grande, equipamiento profesional de última generación y una carta que rota según temporada y origen.

No se trata solo de pedir un espresso o un flat white: el cliente, si quiere, puede conocer la finca de procedencia, el perfil sensorial, notas afrutadas, flores o achocolatadas, y el método de elaboración recomendado.

Este enfoque tan particular, pedagógico a la para que transparente, es uno de los factores que han impulsado a Hola Coffee a destacar en el panorama internacional. De su marca se valora no solo la calidad del producto, sino también la experiencia global, la consistencia y la aportación a la cultura cafetera.

También destacan sus cócteles de autor

Una de las grandes novedades de esta sede es la incorporación de una carta de cócteles de autor. La marca da así un paso más allá del café tradicional, explorando un terreno híbrido entre cafetería y coctelería creativa. En un mismo lugar puede tomarte un café por la mañana y un cóctel a la tarde.

La propuesta incluye combinaciones que integran café de especialidad con destilado premium, licores artesanales e ingredientes frescos. El resultado: bebidas que mantienen la identidad aromática del café, pero añaden complejidad y profundidad.

Interior del local Hola Coffee en Carabanchel / Instagram 'holacoffee'

Esta versatilidad permite que el espacio funcione a distintas horas del día, ampliando su público y su propuesta. No es extraño ver por la mañana a profesionales trabajando con su portátil y, entrada la tarde, a grupos que se reúnen para probar las nuevas creaciones más fuertes de la carta.

Esa doble función responde a una tendencia creciente en grandes capitales europeas: locales multifuncionales donde el café convive con el día a día.

Una academia donde formar a los nuevos baristas

Otro de los grandes pilares del proyecto es la formación. El nuevo espacio en Carabanchel integra una academia donde se imparten cursos para baristas, talleres de iniciación y formaciones avanzadas sobre extracción, latte art o análisis sensorial.

Hola Coffee no trata únicamente de servir café de calidad, sino de generar comunidad y conocimiento. Además, la academia está abierta a aficionados que deseen profundizar en el mundo del café de especialidad, un segmento que no ha dejado de crecer en España durante la última década.

Interior del local Hola Coffee en Carabanchel / Instagram 'holacoffee'

Si bien el café es el eje central, la oferta se completa con bollería artesanal y propuestas dulces y saladas pensadas para acompañar cada bebida.

Con este nuevo local, Hola Coffee no solo amplía su presencia en la capital, sino que consolida a Madrid, y al barrio de Carabanchel como una de las ciudades europeas con mayor proyección en el ámbito del café de especialidad.