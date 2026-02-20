La nueva biblioteca municipal de Carabanchel rendirá homenaje a la periodista Victoria Prego

La nueva biblioteca municipal de Carabanchel llevará el nombre de Victoria Prego. El acuerdo fue anunciado recientemente en rueda de prensa por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Saz. Así, el nombre de la periodista madrileña, fallecida en 2024, queda incorporado al mapa cultural de la ciudad

La futura Biblioteca Pública Municipal Victoria Prego, reconocerá, según el Ayuntamiento, su trayectoria profesional y su vínculo con Madrid, ciudad en la que nació, desarrolló la mayor parte de su carrera y murió.

Una trayectoria de más de 50 años

Fundadora de El Independiente, Prego fue una de las figuras más influyentes del periodismo español del último medio siglo, especialmente por su labor de divulgación de la Transición democrática. Entre sus trabajos más conocidos figura la serie documental 'La Transición', que reconstruyó el proceso político español a través de testimonios directos y una amplia investigación histórica.

Archivo - La periodista Victoria Prego / EUROPA PRESS - Archivo

Además, durante sus más de 50 años en el mundo del periodismo, pasó por todo tipo de medios, dejando siempre en todos ellos parte de su esencia. Trabajó en RTVE, Atresmedia, Radio Televisión Madrid o Vocento, entre otros. Asimismo, fue presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid entre 2015 y 2019.

En resumen, fue una de las mujeres más influyentes en el mundo del periodismo durante el último medio siglo. Ahora, todo ese trabajo se ve reflejado en un homenaje que permanecerá durante años en la ciudad que la vio crecer.

Mucho más que una biblioteca

La Junta de Gobierno aprobó este jueves la denominación del equipamiento, ubicado en la avenida de Carabanchel Alto, 53, cuyas obras finalizaron a finales de 2025 tras una inversión municipal de 7,6 millones de euros con cargo al Plan SURES, destinado al reequilibrio de los distritos del sur y del este de Madrid.

Este edificio responde a una demanda vecinal del PAU de Carabanchel, un ámbito de población joven que hasta ahora quedaba fuera del área de influencia de las bibliotecas existentes en el distrito. Con 3.360 metros cuadrados construidos, el inmueble se distribuye en cuatro plantas, tres sobre rasante.

La nueva biblioteca municipal de Carabanchel / Ayuntamiento de Madrid

En la planta semisótano se sitúan el auditorio -con escenario y camerinos-, una sala de ensayo, almacenes y dependencias técnicas. La planta baja alberga la recepción, un espacio multiusos, el área de autopréstamo y zonas de estancia.

La primera planta acoge la biblioteca propiamente dicha junto a despachos y aseos, mientras que la segunda se destina a salas de estudio y áreas estanciales. La cubierta incorpora equipos de instalaciones y paneles fotovoltaicos, en línea con los criterios de eficiencia energética del proyecto.

Inscrita en la red municipal

La denominación de la biblioteca se inscribe en una línea ya consolidada en la red municipal, que incluye centros dedicados a figuras como a María Zambrano, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Dámaso Alonso, o la recientemente inaugurada Francisco Umbral.

Este mismo jueves se ha aprobado la denominación del nuevo Centro Cultural y Biblioteca Benjamín Palencia, en homenaje al pintor y cofundador de la Escuela de Vallecas.

La nueva biblioteca Victoria Prego forma parte del plan 'Madrid Capital 21', que prevé la construcción de 96 equipamientos entre 2019 y 2027. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha finalizado 76 dotaciones y mantiene otras 19 en ejecución, según los datos facilitados por el Área de Obras y Equipamientos.