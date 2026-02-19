La pobreza no es para siempre... si encuentras una mano amiga

No todas las cosas van fenomenal en nuestro país. Tenemos la mayor tasa de pobreza de toda la Unión Europea, con un 29,2 %, frente al 19,3 % de media, seguidos de Bulgaria (28,2 %) y Rumanía (26,2 %). Nuestro país también se sitúa a la cola en riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores de 18 años, con un 34,6 % frente al 24,2 % de media. Por eso, a través de CaixaProinfancia, la Fundación “la Caixa” trabaja para ofrecer una vida mejor a los niños y adolescentes que viven en entornos desfavorecidos. Con un modelo de acción social y educativa, se impulsa la integración de los menores y de sus familias, fomentando la igualdad de oportunidades y la mejora del entorno familiar.

El programa incluye refuerzo educativo y equipamiento escolar, centros abiertos, campamentos y apoyo en alimentación e higiene infantil, ofreciendo un acompañamiento integral que cubre las necesidades más básicas y educativas.

Romper definitivamente el círculo de la pobreza

El objetivo es claro: romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos. Para llegar a las familias, las 480 asociaciones colaboradoras del programa trabajan en coordinación con los servicios sociales y educativos, que identifican los casos y se ponen en contacto con las familias. Tras evaluar la situación, se elabora un plan de trabajo personalizado que incluye a toda la familia. Con el apoyo a niños y familias, se fomenta el desarrollo de sus potencialidades educativas y sociales, promoviendo la autonomía y mejorando su inclusión en la sociedad. Según los últimos datos, en un solo año más de 65.000 niños y niñas de 152 municipios de España y Portugal se han beneficiado del programa.

Desarrollo de la infancia en situación de vulnerabilidad

Las actividades de CaixaProinfancia se concentran en dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la infancia en vulnerabilidad. Por un lado, la educación, poniendo en marcha programas de refuerzo educativo y equipamiento escolar. Y, por otro, la salud, para mejorar alimentación e higiene infantil y garantizar el acceso a gafas y audífonos.

Sensibilización de la sociedad sobre la pobreza infantil

Otro de los objetivos es contribuir a sensibilizar a la sociedad frente a la pobreza infantil, ya que es fundamental para garantizar que todos los niños tengan acceso a alimentación y educación. Aunque mucha gente no lo crea, la pobreza infantil es una realidad en nuestro país. Y los datos hablan por sí solos: 1 de cada 3 niños viven en situación de pobreza o exclusión.

Inés Lizeth: "Quiero que mis hijos tengan oportunidades"

Inés Lizeth es peruana y dejó su hogar al quedarse embarazada a los 16 años. Tiene un hijo de 11 años y una niña de 4. Desde 2023 son atendidos en el programa CaixaProinfància a través de la Fundación Amigó de Castellón que les ha facilitado acompañamiento y oportunidades de inserción laboral, tanto para Inés como para su pareja. Carecen de redes de apoyo, ya que no cuentan con ningún familiar en España. "A mis hijos les digo que tienen que brindarse un futuro y aprender mucho porque aquí tienen oportunidades que sus papás no tuvieron. Estoy muy agradecida por el apoyo de la fundación, sobre todo por ayudar a mis hijos en los estudios", dice Inés.

María José: "He observado un gran cambio en mi hija"

María José es una mujer valiente y decidida, cuyo crecimiento personal ha estado marcado por diversas dificultades en su infancia que han influido en su trayectoria hasta el día de hoy. Mantiene una actitud positiva y el firme deseo de ofrecer a sus hijos (una niña y un niño), una vida diferente a la que ella tuvo. En el caso de su hija, la menor presenta un trastorno del lenguaje y está recibiendo apoyo a través del servicio de atención temprana en Castellón. "Gracias a este servicio hemos observado un gran cambio en Selenita. Estamos muy agradecidos por este programa de CaixaProinfancia, por facilitarnos las ayudas y recursos a los que de otro modo no podríamos haber podido acceder", cuenta María José.

Mayra: "Me han dado la fuerza para seguir adelante"

Mayra es madre de dos hijas, y viajó a Castellón con el objetivo de ofrecerles una mejor calidad de vida y educación. Tras separarse de su pareja, acudió al Servicio Psicopedagógico de Atención al Menor (SPAM) y, pese a estar en una situación laboral inestable, está muy agradecida a CaixaProinfancia. "Sin esta ayuda que he recibido no hubiera podido acceder a la atención psicológica ni al acompañamiento educativo para mis hijos ni al equipamiento escolar que necesitaban. Me han dado la fuerza para seguir adelante", asegura Mayra. Esta ayuda le está permitiendo avanzar en su vida y adquirir las herramientas necesarias para afrontar diversas situaciones que se le plantean.

Jenny: "Con este apoyo, mi hiejo está creciendo con más seguridad"

De origen colombiano, Jeny tiene pareja, un hijo y una hija. En 2021, su pareja llegó a España en búsqueda de protección internacional debido a la grave situación de persecución que le obligó a abandonar su país. Posteriormente, el resto de la familia pudo reunirse con él. Esta separación y el cambio de país fue un importante desequilibrio emocional para la familia ya que en su país contaban con una buena situación socioeconómica, muy distinta a la que han tenido que afrontar al establecerse en Castelló. La familia agradece el apoyo recibido en la Fundación Amigó, tanto en el acompañamiento socioeducativo como en las ayudas materiales. «Con este apoyo, mis hijos están creciendo con más seguridad», afirma Jeny.