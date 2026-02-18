Carabanchel, el distrito de Madrid que recibirá más dinero para los presupuestos participativos: así puedes proponer tus ideas

Ya han llegado los presupuestos participativos de 2026 a Madrid. Esta iniciativa, recuperada por José Luis Martínez-Almeida en 2023, cumple con la 2026/27 su séptima edición. Arrancó oficialmente el pasado lunes con la apertura de las presentaciones de ideas por parte de los ciudadanos, que tendrán la oportunidad de exponer las necesidades que ellos consideran para la ciudad hasta el 17 de marzo. En total se destinarán 50 millones de euros para implementar las propuestas lanzadas:

15 millones (30 %) para proyectos de ámbitos ciudad (de gran envergadura o que afectan a más de dos distritos)

35 millones (70 %) se distribuirán entre iniciativas de distritos

De estos 35 millones repartidos para todos los distritos de Madrid, el que más dinero recibirá del presupuesto será Carabanchel, con 2.785.130 de euros. Le sigue Puente de Vallecas (2.585.836 €), Fuencarral - El Pardo (2.561.375 €) y Latina (2.514.946 €). A Arganzuela se destinarán 1.583.496 €. Al distrito que menos será Barajas, con 505.890 €.

¿Quién puede proponer sus ideas?

Los requisitos para presentar los proyectos son los siguientes:

Ser mayor de 16 años .

. No es necesario estar empadronado en Madrid. Solo tener una idea o proyecto para mejorar Madrid.

Identificarse o registrarse en decide.madrid.es. o acudir a las oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Madrid.

El proceso tendrá lugar durante los próximos 12 meses en cuatro fases: presentación de proyectos, apoyos, evaluación y votación. Tras las propuestas, del 1 al 31 de junio se abrirá la segunda fase del proceso, en la que la ciudadanía podrá apoyar los proyectos que considere prioritarios con el fin de seleccionar aquellos que pasarán a la fase de evaluación. Durante el último cuatrimestre de 2026, los servicios técnicos municipales de las áreas y juntas municipales competentes analizarán la viabilidad de los proyectos seleccionados, verificando que puedan ejecutarse en el plazo previsto de dos años, que se ajusten al presupuesto disponible y que sean de competencia municipal.

Y, finalmente, en febrero de 2027 se abrirá la fase de votación, en la que los madrileños podrán elegir los proyectos que se incorporarán al proyecto inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para los ejercicios 2028 y 2029.

Los presupuestos participativos, un éxito en ediciones anteriores

De las seis convocatorias anteriores de los presupuestos participativos ya se han finalizado 873 proyectos propuestos y respaldados por la ciudadanía, de los que más de 680 se han completado desde junio de 2019. La mayoría de estas iniciativas están vinculadas a la construcción o mejora de equipamientos deportivos, el desarrollo de programaciones culturales, el impulso de actuaciones de carácter medioambiental, la puesta en marcha de programas socioeducativos, así como la realización de diversas intervenciones de obra pública y accesibilidad.

Desde 2024, año de la última convocatoria, se han ejecutado más de 130 proyectos procedentes de anteriores ediciones, que dan muestra de la diversidad de ámbitos abordados por los presupuestos participativos.