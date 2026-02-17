De La Voz Argentina al Puente de Toledo: Así es Agustín Vega, el cantante 'estrella' de Carabanchel

Quien cruza el Puente de Toledo suele escuchar música antes de ver a quien la interpreta. Una versión de Someone You Loved, de Lewis Capaldi, se cuela entre el ruido de un día normal en Madrid Río. Es la voz de Agustín Vega, que desde hace cuatro años ha hecho de este enclave entre Arganzuela y Carabanchel su escenario particular.

Vega nació y creció en Buenos Aires. Desde pequeño supo que lo suyo era la música, y durante años vivió entre su vocación y trabajos tradicionales. A lo largo de su trayectoria, ha participado en 'La Voz Argentina' en 2018, donde llegó a ser finalista, y en España pasó por 'Got Talent' en 2023. De hecho, de esta última experiencia recuerda una frase que le dijo Risto Mejide, el único de los jueces que no le dio el 'sí': “Me dijo: 'Si quieres dedicarte a la música, te tienes que dedicar al 100%', y eso es lo que hago ahora”, cuenta a La Crónica de Carabanchel.

En su trayectoria, Agustín Vega ha participado en La Voz Argentina y en Got Talent España / Cedidas

Llegó a Madrid en 2019 y trabajó en el sector inmobiliario hasta que un episodio lo cambió todo. Un superior lo vio cantando en el puente y le reprochó 'estar pidiendo limosna'. "Ahí fue el primer llamado de atención", recuerda. Poco después fue despedido y tomó la decisión definitiva: no volver a una oficina. Desde entonces, el puente es su escenario y su voz su "currículum en directo". "No puedo vivir solo de esto, pero es lo que soy".

Es la estrella del barrio e incluso le dan dinero sin cantar

En Carabanchel, Agustín Vega es ya una figura reconocida. "Hay gente que me deja dinero sin que esté cantando", cuenta. Algunos vecinos aseguran reconocerlo primero por la voz, "me dicen: 'sabía que eras vos por cómo cantás'. Incluso vecinos que pasan haciendo deporte por Madrid Río y más tarde pasan el puente me cuentan que me estaban escuchando".

Ese clamor y apoyo vecinal ha sido crucial para Vega el último año. Y es que, a lo largo de 2025 Agustín Vega recibió varias multas de la Policía por ruido, llegando incluso a tener que dejar de cantar en el puente durante varios meses. La reacción vecinal fue inmediata: más de 1.500 firmas para la propuesta 'convertir el Puente de Toledo en un espacio cultural musical'. Incluso, "llegó a los oídos del concejal del distrito": Carlos Izquierdo lo recibió el pasado mes de diciembre y le aseguró que "la Policía no me iba a molestar más".

Va sumando anécdotas y hasta un milagro

Con su voz, Agustín es capaz de “apaciguar” riñas de parejas: “Empiezan el puente discutiendo, se paran a escucharme y terminan dándose un beso”, recuerda entre risas. Pero, si hay una anécdota que guarda con especial cariño es cuando, tras cantar una canción de los Beatles, un niño se le acercó a darle las gracias. Su madre, quien le acompañaba, no pudo contener la emoción por lo que acaba de pasar. Se acercó a Agustín y ahí fue cuando entendió todo: “No podía creer lo que acaba de pasar, me dijo que su hijo era autista y que hacía que no hablaba como hacía ocho años. Después de eso estuve como diez minutos reflexionando”.

Un sinfín de anécdotas recolectadas durante estos cuatro años en los que ha seguido una rutina clara, y siempre en el mismo punto del puente: la farola 13 "es mi número de la suerte, y cuando llegué no me fijé en un primer momento. Solo me puse en la mitad del puente y coincidió que era el 13, era el destino".

Así es una de sus mañanas, este año huyendo de la lluvia

Si hay algo que hace Agustín antes de salir de su casa en Marqués de Vadillo, es mirar hacia el cielo: “dependo totalmente del tiempo. Si llueve tengo que salir pitando porque se me estropea el equipo”. Algo que vivió La Crónica de Carabanchel en la mañana que estuvimos con el cantante: “estos días el tiempo está loco. Caen unas gotas, sale el sol y vuelve a llover… menos mal que vivo cerca”. El argentino recuerda este mes de febrero y marzo de 2025 como los peores desde que lleva cantando.

Agustín Vega, cantando el pasado verano en el Puente de Toledo / Cedida

Apasionado por el jazz, Agustín Vega aparecerá este año en carteleras de algunos de los eventos que realice la junta municipal del distrito. "Estoy muy contento que desde el ayuntamiento quieran contar conmigo. Carabanchel es un distrito muy comprometido con la cultura y me encanta vivir en el barrio". Mientras tanto, seguirá donde siempre, en el Puente de Toledo.