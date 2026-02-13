Sonia, psicóloga de Carabanchel: "Con estas señales puedes saber si estás con la persona indicada"

Mañana es San Valentín y el amor está por todas partes, así que es normal, tanto cuando empiezas una relación como cuando llevas tiempo en ella, es normal que te surja la duda de si estás con la persona correcta para celebrarlo. La solución puede ser mucho más sencilla que deshojar la margarita o acudir a una tarotista: simplemente tienes que escuchar a tu cuerpo. La psicología tiene muchas herramientas para saber si nuestra pareja está funcionando o si, por el contrario, hay que plantearse cambios.

La forma en la que piensas en esa persona, las actitudes que tienes o cómo os comunicáis marcará el futuro de la historia de amor. Sonia García tiene un centro de psicología en Carabanchel en el que da terapia de parejas, entre otros muchos trabajos. Para esta profesional: "Hay que entender que en pareja cada miembro viene con unas ideas y unas costumbres acerca de lo que es una relación de pareja, es fundamental comunicar los deseos de cada uno de forma clara y directa, para que ambas partes consigan ver a la pareja como un equipo", siendo esta la clave para que una relación crezca.

La psicóloga de Carabanchel comparte las señales de que tu relación está funcionando

Para la psicóloga Sonia García de Carabanchel, lo que más determina que estás con la persona correcta es que le veas como a un compañero de equipo y cuentes con esa persona en los momentos complicados. Cuando pierdes el miedo a hacer el ridículo, a no llevar la razón y tú también ves todo de esa persona y aun así te quieres quedar, son señales clave de que tu relación funciona y te suma en el día a día.

Explica la psicóloga que si ves a tu pareja como un compañero de equipo, tu relación está funcionando / Freepik

Una relación funciona cuando: "hay una comunicación abierta basada en el respeto, el no juicio y la aceptación, se da un ambiente de confianza mutua", explica Sonia. Es una situación en la que no hay lucha de poder y ambas partes se siente de igual a igual. Si estáis en esa situación, podéis disfrutar San Valentín con la seguridad de que vuestra pareja avanza a buen ritmo.

También es muy importante la forma en la que os enfrentáis a las discusiones: "Los conflictos no ponen en riesgo continuamente el futuro de la relación", cuenta la psicóloga. No hay miedo a "perder" esas peleas, porque los dos queréis llegar al punto de la reconciliación.

En el plano del afecto, también hay que tener en cuenta si se dan muestras frecuentes de amor y gratitud, si ocurre, estás en una relación que funciona. Además, ambas partes disfrutan de una sexualidad conjunta satisfactoria.

¿Cuándo estás en una relación que necesita cambios?

Por el contrario, también puede ocurrir que San Valentín no te haga ilusión, pensando que no estás pasando por un buen momento en tu relación. La psicóloga Sonia García también comparte algunas de las señales para saber que tu historia de amor necesita algunos cambios.

Para la psicóloga de Carabanchel, podemos encontrar diferentes señales que dicen que la relación no va bien, las más frecuentes: "La pareja entra en una dinámica de lucha de poder por ver quién se sale con la suya, se dan faltas de respeto, incluso insultos o no hay tiempo de calidad en pareja". De hecho, muchas veces puedes estar evitando pasar tiempo juntos, poniéndote excusas y no eres consciente.

Muchas mujeres se ven obligadas a tener sexo con sus parejas aunque no tengan ganas / Freepik

Igual que el plano afectivo es determinante para saber si tu relación funciona, es igual de importante para cuando no. "Hay insatisfacción sexual en, al menos, una de las partes, hay ausencia o escasez de demostración afectiva", argumenta Sonia. Además, se pierde la comunicación y se discute con frecuencia por los mismos temas recurrentes, además de que se dan cruces de ataques personales.

Es muy importante escuchar a la mente, no solo al corazón, y los pensamientos que aparecen habitualmente. Por ejemplo, si la idea de la ruptura se pasa por la cabeza con cierta frecuencia o te cuestionas si estás por deseo y amor o por costumbre o por miedo a la soledad, es probable que tu relación necesite cambios.

Los consejos de la psicóloga Sonia para mejorar la relación

Si tu relación no está pasando por un buen momento, hay posibilidad de solución, introduciendo unos pequeños cambios. Para la psicóloga de Carabanchel, si quieres pasar un buen San Valentín en pareja este año y los siguientes, debes tener en cuenta que: "Es fundamental comunicar deseos, necesidades e inquietudes de forma clara y directa, hacer escucha activa con las necesidades, deseos e inquietudes de la pareja y negociar para llegar a acuerdos se satisfagan a ambas partes, entendiendo la relación como un equipo, como compañeros y en ningún caso como rivales". Además, el respeto y la demostración afectiva deben ser innegociables en vuestra convivencia.

Cuando convives con una persona, tienes que cuidar ese hogar y no convertiros en compañeros de piso. Es importante buscar tiempos de calidad, que ir a la compra o limpiar la cocina no se convierta en el único tiempo que pasa la pareja juntos.

Y, si se dan conflictos, algo muy habitual tanto en una relación que funciona como en una que no, hay que tener habilidades para resolverlos con respeto en lugar de meterlos bajo la alfombra y hacer como que no pasa nada. Para Sonia García, hay una recomendación que marca la diferencia: "Que la pareja no se vaya enfadada a dormir, que, aunque haya malestar o enfado, este no pase por encima de la pareja y sean capaces de desearse buenas noches y darse ese beso a pesar del enfado porque la relación ha de estar por encima de dicho enfado", explica.