'El Principito' estuvo en Carabanchel durante la Guerra Civil: la intrahistoria de cómo acabó en el frente

El Principito, la obra del periodista y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry publicada en 1943, es una de las más reconocidas de todos los tiempos. De hecho se le considera como uno de los libros más vendidos en todos los tiempos: se ha traducido en más de 571 idiomas, lo que le convierte en la segunda obra más traducida del mundo, después de la Biblia. Y se calcula que se han vendido más de 140 millones de ejemplares.

Todo lo anterior coloca al autor en lo más alto del mundo literario, pero lo que pocos carabancheleros y vecinos madrileños saben es que estuvo en su distrito, en Carabanchel. Pocos conocen la historia, pero es real.

Enviado como periodista a cubrir la Guerra Civil

El diario francés L'Intransigeant envió en agosto de 1936 a Cataluña al escritor a cubrir la Guerra Civil que estaba teniendo lugar en España. Y regresó en abril de 1937, en esta ocasión enviado a Madrid por el diario Paris-Soir. Era por aquel entonces el diario más vendido y le pagaron 80.000 francos a cambio de diez reportajes, el equivalente a 12.195 euros. Una cifra extremadamente alta para aquella época. Aunque, finalmente, escribió tan solo tres y lo hizo cerca de dos meses después de llegar a Francia.

Estuvo alojado en el hotel Florida (plaza Callao), en el que convivían numerosas estrellas del periodismo del momento como Hemingway, Capa, Gellhorn y Dos Passos. Henri Jeanson, otro periodista del momento, fue clave para que el autor de El Principito acabara en Carabanchel. Este consiguió que Saint-Exupéry se pudiera ir varios días a vivir a las trincheras de Carabanchel en el frente que los anarquistas usaban para llevar a periodistas. De esta manera, pudo realizar su trabajo con la información más cercana que se podía tener, viviéndolo todo en primera persona, a escasos centímetros.

Allí pudo vivir de primera mano la guerra y convivir con los milicianos republicanos. Meses más tarde, en uno de los artículos que publicó en octubre de 1938 para el diario Paris-Soir, recordó a Carabanchel y su paso por allí: "El año pasado visitaba el frente de Madrid y me parecía que el contacto con las realidades de la guerra era más fértil que los libros. Me parecía que solo del hombre de la guerra era posible sacar enseñanzas sobre la guerra. Pero para encontrar lo que hay en él de universal es preciso olvidarse de los bandos y no discutir en absoluto de ideologías".

Esta es una de las muchas curiosidades de las que puede presumir el distrito de Carabanchel (aquí puedes consultar más), formado por barrios con mucha historia, además de ser el más poblado de Madrid.