El Carnaval llega a Carabanchel con una programación intensa, para todas las edades y gratuita hasta el 15 de febrero

Carabanchel es uno de los distritos de Madrid en los que la cultura y las artes más protagonismo tienen. No es de extrañar que el Carnaval se vaya a vivir de forma intensa en los barrios, gracias también al recorrido de Distrito 11. Hasta el domingo 15 de febrero, una extensa programación para todos las edades y gustos llenará el ocio de la zona, para disfrutar al máximo de esta fiesta tan especial.

El distrito vivirá el 14 de febrero la quinta edición del Festival de Carnaval. Se trata de un encuentro lleno de juegos y espectáculos en el que, por supuesto, no faltarán los disfraces y al que los vecinos tienen mucho cariño. Para llegar en las mejores condiciones a esta gran fiesta de Carabanchel, se organizan dos talleres infantiles donde los más pequeños podrán crear, mientras trabajan su imaginación. Además, los centros culturales incluyen en su programación más espectáculos carnavalescos que traerán música y cuentos a Distrito 11.

La programación del Carnaval en Carabanchel gracias a Distrito 11

Desde este sábado 7 de febrero, el Carnaval se va a vivir de forma intensa en Carabanchel. A las 12:00 del mediodía, en el Centro Sociocultural Oporto, tendrá lugar un taller infantil donde los participantes podrán crear y jugar con títeres creados desde cero con sus propias manos. Dirigido a niños a partir de 5 años y con reserva previa, se volverá a repetir el viernes, 13 de febrero a las 18:00 horas en el Centro Sociocultural Blasco Ibáñez.

El gran día del Carnaval en Distrito 11 será el sábado 14 de febrero, que coincide con el Día de San Valentín. Llegará el V Festival de Carnaval de Carabanchel desde las 11:00 horas en Auditorio Violeta Parra, en el Parque Salvador Allende. Esta gran cita traerá a los vecinos del distrito talleres y actividades, juegos tradicionales, pintacaras, música de charanga, disfraces, espectáculos, bailes y mucho más para celebrar la festividad.

La fiesta del festival empieza a las 11:00 horas con la charanga La Melopea. Le seguirán los talleres de malabares, circuitos de obstáculos, el fotomatón de disfraces y el pintacaras carnavalero. Para moverse con energía y traer las buenas sensaciones, de 11:45 a 12:45 se celebrará la sesión de baile activo. La cláusula por todo lo alto será de 13:00 a 14:00, en la que se cerrará la cita con el espectáculo 'Achús', un show familiar que combina magia, humor y diversión para toda la familia.

También el 14 de febrero, se celebra el 'Viaje por Carnavales' a las 19:00 horas en el Centro Sociocultural García Lorca. Mundo Lírico presenta en Carabanchel un concierto de piano y voces acompañado en un recorrido de imágenes de esta celebración por todo el mundo.

Para los más mayores de la casa, también hay hueco en la programación de Distrito 11. El sábado 14, a las 19:00 horas, tendrá lugar el Carnaval lírico en el Centro Cultural San Francisco La Prensa. El Trío Celia Laguna trae a Carabanchel un concierto de música y canto que recoge distintos momentos de esta celebración.

La programación de Carnaval en el distrito se cerrará el domingo 15 de febrero. A las 12:30, en el Centro Sociocultural Oporto, Los Chinchetines son unos payasos divertidos y coloridos que cantan, juegan y hacen que todos los niños y niñas se unan a la fiesta en un espectáculo participativo lleno de parodias, cantajuegos, magia y humor. A esa misma hora, desde el Centro Cultural San Francisco La Prensa, los niños podrán disfrutar de la música y los cuentos basados en el Carnaval de los animales de Saint Saens gracias a Perico Melón, un pirata con su guitarra y voz para contar historias trepidantes a menores de 4 años.