Magia, show musical o cuentacuentos: los 5 mejores planes para este fin de semana en Carabanchel

Los centros culturales de Carabanchel acogen este fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero, planes gratuitos para protegerse del frío y la lluvia y disfrutar de alguna de las propuestas que se ofertan en el Distrito 11. Música clásica, un viaje al folclore castellano, magia y teatro son algunas de las opciones que encontrarás.

Música, canto y danza a cargo de la Agrupación Francisco de Goya

El próximo sábado 31 de enero, desde las 19:00 horas, la Agrupación Francisco de Goya ofrece un espectáculo de canto, música y danza que nos acerca al folclore madrileño y castellano a través de sus melodías y ritmos.

El Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter acogerá un desembarco a otras épocas, a la añoranza de lo que fue y sigue presente en nuestras raíces. El espectáculo se adentrará en un tapiz costumbrista de Goya, el espectáculo nos permite saltar atrás en el tiempo y vivir el folclore más de cerca.

II Ciclo de Música Clásica

Este próximo sábado, 31 de enero, el Centro Cultural San Francisco la Prensa acoge un concierto barroco a cargo del Ensemble Brindis de Salas, de la agrupación camerística Trío Clásico formada por Alejandro Domínguez al violín, Celia Laguna al piano y Fredy La Font al violonchelo.

II Ciclo de Música Clásica / Ayuntamiento de Madrid

El programa, que comenzará a las 19:00 horas, incluye canciones de Bach, Vivaldi, Haendel y Pachelbel, entre otros.

Espectáculo de magia: 'La caja mágica'

David ASecAS, semifinalista de Got Talent España, protagonizará el próximo sábado un espectáculo todoterreno lleno de ingredientes mágicos. El ilusionista ofrecerá trucos de mentalismo, adivinaciones, apariciones, escapismos y mucho más en una función para toda la familia. El show comenzará a las 19:00 horas y tendrá lugar en el Centro Sociocultural Oporto.

Show musical: 'Caprichos musicales'

Como en aquel viejo programa de radio Intercontinental, Peticiones del oyente, Nostálgicos dedica sus 'Caprichos musicales', con canciones desde Abba a Rocío Dúrcal, pasando por Charles Aznavour, entre otros, a una audiencia a veces real, a veces de ficción.

Show 'Caprichos Musicales' / Ayuntamiento de Madrid

Temas que, como aquellos, tienen un punto en común, son un regalo para quien los escucha. Este show musical tendrá lugar el sábado desde las 19:00 horas en el Centro Sociocultural García Lorca.

Cuentacuentos: 'Déjame en paz'

El Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter acogerá la mañana del domingo un show en vivo donde dos personajes y un muppet emprenderán un viaje mágico para descubrir la importancia de la paz como ingrediente esencial de la vida.

Epectáculo 'Déjame en paz' / Ayuntamiento de Madrid

Desde las 12:30 horas, Juanky y Lucy presentarán un espectáculo participativo y divertido que celebra valores como el respeto, la convivencia y la amistas, creado con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero) y el Día Internacional del Mago (31 de enero). Es un show recomendado a partir de cuatro años.