Magia, show musical o cuentacuentos: los 5 mejores planes para este fin de semana en Carabanchel

El distrito 11 propone diferentes actividades gratuitas para protegerse del frío y la lluvia durante este fin de semana

Agrupacion Francisco de Goya

Ayuntamiento de Madrid

Daniel Romera

Los centros culturales de Carabanchel acogen este fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero, planes gratuitos para protegerse del frío y la lluvia y disfrutar de alguna de las propuestas que se ofertan en el Distrito 11. Música clásica, un viaje al folclore castellano, magia y teatro son algunas de las opciones que encontrarás.

Música, canto y danza a cargo de la Agrupación Francisco de Goya

El próximo sábado 31 de enero, desde las 19:00 horas, la Agrupación Francisco de Goya ofrece un espectáculo de canto, música y danza que nos acerca al folclore madrileño y castellano a través de sus melodías y ritmos.

El Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter acogerá un desembarco a otras épocas, a la añoranza de lo que fue y sigue presente en nuestras raíces. El espectáculo se adentrará en un tapiz costumbrista de Goya, el espectáculo nos permite saltar atrás en el tiempo y vivir el folclore más de cerca.

II Ciclo de Música Clásica

Este próximo sábado, 31 de enero, el Centro Cultural San Francisco la Prensa acoge un concierto barroco a cargo del Ensemble Brindis de Salas, de la agrupación camerística Trío Clásico formada por Alejandro Domínguez al violín, Celia Laguna al piano y Fredy La Font al violonchelo.

II Ciclo de Música Clásica

Ayuntamiento de Madrid

El programa, que comenzará a las 19:00 horas, incluye canciones de Bach, Vivaldi, Haendel y Pachelbel, entre otros.

Espectáculo de magia: 'La caja mágica'

David ASecAS, semifinalista de Got Talent España, protagonizará el próximo sábado un espectáculo todoterreno lleno de ingredientes mágicos. El ilusionista ofrecerá trucos de mentalismo, adivinaciones, apariciones, escapismos y mucho más en una función para toda la familia. El show comenzará a las 19:00 horas y tendrá lugar en el Centro Sociocultural Oporto.

Show musical: 'Caprichos musicales'

Como en aquel viejo programa de radio Intercontinental, Peticiones del oyente, Nostálgicos dedica sus 'Caprichos musicales', con canciones desde Abba a Rocío Dúrcal, pasando por Charles Aznavour, entre otros, a una audiencia a veces real, a veces de ficción.

Show 'Caprichos Musicales'

Ayuntamiento de Madrid

Temas que, como aquellos, tienen un punto en común, son un regalo para quien los escucha. Este show musical tendrá lugar el sábado desde las 19:00 horas en el Centro Sociocultural García Lorca.

Cuentacuentos: 'Déjame en paz'

El Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter acogerá la mañana del domingo un show en vivo donde dos personajes y un muppet emprenderán un viaje mágico para descubrir la importancia de la paz como ingrediente esencial de la vida.

Epectáculo 'Déjame en paz'

Ayuntamiento de Madrid

Desde las 12:30 horas, Juanky y Lucy presentarán un espectáculo participativo y divertido que celebra valores como el respeto, la convivencia y la amistas, creado con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero) y el Día Internacional del Mago (31 de enero). Es un show recomendado a partir de cuatro años.

